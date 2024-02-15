Ад боев в Авдеевке: что происходит на одном из самых тяжелых направлений
Российские военные с октября прошлого года сконцентрировали свои усилия на стремлении захватить под контроль Авдеевку. Сейчас одноименное направление – одно из самых тяжелых. Рассказываем, что там происходит.
Оккупанты продолжают продвигаться в Авдеевку в стремлении взять под контроль то, что от нее осталось. В материале 24 Канала узнайте, что происходит на одном из самых тяжелых на сегодня направлений.
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Хронология ожесточенных боев в Авдеевке
В вечерней сводке Генштаба ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. Отметили, что наши военные отбили 14 атак в районе Авдеевки и еще одну – вблизи Первомайского в Донецкой области, где российские захватчики, при поддержке авиации, пытаются захватить Авдеевку. Кроме того, враг нанес авиационные удары по районам Новоселовки Первой, Очеретино, Бердичев, Орловки, Ласточкино в Донецкой области. Из артиллерии и минометов обстрелял до 20 населенных пунктов, в частности Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Северное Донецкой области. Как отметил Дмитрий Лиховий, с вечера 14 февраля и до утра 15 февраля российские захватчики в районе Авдеевки потеряли 208 своих бойцов. На этом направлении безвозвратные потери врага соответствуют соотношению 20 к 1, если сравнивать с другими направлениями. На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на этом участке, Он добавил, что ВСУ имеют четкое видение ситуации, а также готовы к различным сценариям развития событий. Заметим, что российские захватчики пытаются прорваться западнее Авдеевского коксохимического завода. Но там они наталкиваются на мощное сопротивление наших защитников. Максим Жорин рассказал, что Третья штурмовая бригада выполняет задачи в условиях, которые "даже нам было сложно представить". Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника – врага огромное количество, прут со всех сторон. Бои в Авдеевке в разы адские за самые горячие битвы этой фазы войны, что были в Бахмуте, Противотанкисты показали кадры из Авдеевки: смотрите видео Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая, Также добавили, что отдельные их батальоны провели рейд в захваченных российскими захватчиками районах Авдеевки. Известно, что на их отрезке силы врага составляют ориентировочно 7 бригад. "Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник", – отметил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий. Кроме того, в бригаде отметили, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России нанесли критическое поражение. В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства, Под Авдеевкой погиб доброволец из Чехии. Информацию об этом подтвердил представитель МИД Дениэль Дрейк. "Я могу подтвердить одну гибель чешского гражданина на выходных под Авдеевкой", – отметил он. О гибели добровольца утром 15 февраля сообщил волонтерское движение Vozím drorony na Ukrajinu. Известно, что его сослуживцы видели, как позиция чеха попала под минометный обстрел. По сей день он не вернулся, а позиции добровольца уже находятся под контролем россиян. В Генштабе ВСУ отметили, что на Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", наши военные продолжают сдерживать врага. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области, Военный Богдан Кротевич с позывным "Тавр" поделился мыслями относительно того, как необходимо осуществлять оборону на Авдеевском направлении. Начальник штаба бригады "Азов" подчеркнул, что лучше маневрировать и бить по флангам российских захватчиков. Нельзя биться лоб в лоб с армией России, как с любой армией. Как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами – это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку? Он также выразил убеждение, что не технологический прогресс поможет нашему государству. По его мнению, все решает умение маневрировать на поле боя. "Все знают поговорку: война – х**ня, главное – маневр. Маневры, б**ть, принесут победу. Не наступать на 5 линий обороны в лобовую, не забрасывание бригадами направление основного удара противника", – пишет боец, который является майором с 10-летним опытом. Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий отметил, что российские захватчики в районе Авдеевки сосредоточили 50 тысяч своих бойцов. По его словам, украинское командование подготовило дополнительные пути поставки всего необходимого нашим защитникам. Он добавил, что дополнительная стратегия необходима для того, чтобы удерживать позиции в районе Авдеевки на случай, если оккупанты перережут основную артерию. Говорится о главном логистическом маршруте наших военных. Это не футбольный матч. Мы не будем раскрывать позиции. Сейчас ситуация на линии динамичная и может меняться каждый час... На случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, командование подготовило запасные пути снабжения, По словам спикера, уличные бои в Авдеевке идут несколько дней. Иногда оккупанты бросают в бой технику, а порой – малые пехотные группы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров совершили поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлении. По словам Главнокомандующего, ситуация на этих участках фронта чрезвычайно сложная и напряженная. Поэтому, приняли решение, направленные на усиление боевых возможностей наших военных частей, а также предотвращения действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери. В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов,
Карта боевых действий возле Авдеевки
Потери врага 20 к 1
– отметил Лиховий.
– отметил он.
Третью штурмовую бригаду передислоцировали в район Авдеевки
– заявили в 3-й ОШБр.
– рассказали в Третьей штурмовой.
– отмечают в сводке.
"Тавр" делает упор на маневры
– эмоционально заявляет военный.
Россияне могут перерезать главную артерию
– констатировал Лиховий.
Делаем все возможное, – Сырский
– заявил Сырский.
В вечерней сводке Генштаба ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. Отметили, что наши военные отбили 14 атак в районе Авдеевки и еще одну – вблизи Первомайского в Донецкой области, где российские захватчики, при поддержке авиации, пытаются захватить Авдеевку.
Кроме того, враг нанес авиационные удары по районам Новоселовки Первой, Очеретино, Бердичев, Орловки, Ласточкино в Донецкой области. Из артиллерии и минометов обстрелял до 20 населенных пунктов, в частности Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Северное Донецкой области.
Как отметил Дмитрий Лиховий, с вечера 14 февраля и до утра 15 февраля российские захватчики в районе Авдеевки потеряли 208 своих бойцов.
На этом направлении безвозвратные потери врага соответствуют соотношению 20 к 1, если сравнивать с другими направлениями.
На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на этом участке,
Он добавил, что ВСУ имеют четкое видение ситуации, а также готовы к различным сценариям развития событий. Заметим, что российские захватчики пытаются прорваться западнее Авдеевского коксохимического завода. Но там они наталкиваются на мощное сопротивление наших защитников.
Максим Жорин рассказал, что Третья штурмовая бригада выполняет задачи в условиях, которые "даже нам было сложно представить".
Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника – врага огромное количество, прут со всех сторон. Бои в Авдеевке в разы адские за самые горячие битвы этой фазы войны, что были в Бахмуте,
Противотанкисты показали кадры из Авдеевки: смотрите видео
Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая,
Также добавили, что отдельные их батальоны провели рейд в захваченных российскими захватчиками районах Авдеевки. Известно, что на их отрезке силы врага составляют ориентировочно 7 бригад.
"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник", – отметил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий.
Кроме того, в бригаде отметили, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России нанесли критическое поражение.
В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства,
Под Авдеевкой погиб доброволец из Чехии. Информацию об этом подтвердил представитель МИД Дениэль Дрейк.
"Я могу подтвердить одну гибель чешского гражданина на выходных под Авдеевкой", – отметил он.
О гибели добровольца утром 15 февраля сообщил волонтерское движение Vozím drorony na Ukrajinu. Известно, что его сослуживцы видели, как позиция чеха попала под минометный обстрел. По сей день он не вернулся, а позиции добровольца уже находятся под контролем россиян.
В Генштабе ВСУ отметили, что на Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", наши военные продолжают сдерживать врага. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.
Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области,
Военный Богдан Кротевич с позывным "Тавр" поделился мыслями относительно того, как необходимо осуществлять оборону на Авдеевском направлении.
Начальник штаба бригады "Азов" подчеркнул, что лучше маневрировать и бить по флангам российских захватчиков.
Нельзя биться лоб в лоб с армией России, как с любой армией. Как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами – это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?
Он также выразил убеждение, что не технологический прогресс поможет нашему государству. По его мнению, все решает умение маневрировать на поле боя.
"Все знают поговорку: война – х**ня, главное – маневр. Маневры, б**ть, принесут победу. Не наступать на 5 линий обороны в лобовую, не забрасывание бригадами направление основного удара противника", – пишет боец, который является майором с 10-летним опытом.
Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий отметил, что российские захватчики в районе Авдеевки сосредоточили 50 тысяч своих бойцов. По его словам, украинское командование подготовило дополнительные пути поставки всего необходимого нашим защитникам.
Он добавил, что дополнительная стратегия необходима для того, чтобы удерживать позиции в районе Авдеевки на случай, если оккупанты перережут основную артерию. Говорится о главном логистическом маршруте наших военных.
Это не футбольный матч. Мы не будем раскрывать позиции. Сейчас ситуация на линии динамичная и может меняться каждый час... На случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, командование подготовило запасные пути снабжения,
По словам спикера, уличные бои в Авдеевке идут несколько дней. Иногда оккупанты бросают в бой технику, а порой – малые пехотные группы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров совершили поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлении. По словам Главнокомандующего, ситуация на этих участках фронта чрезвычайно сложная и напряженная. Поэтому, приняли решение, направленные на усиление боевых возможностей наших военных частей, а также предотвращения действий врага.
Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери. В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов,