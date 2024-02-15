Ад боев в Авдеевке: что происходит на одном из самых тяжелых направлений

Российские военные с октября прошлого года сконцентрировали свои усилия на стремлении захватить под контроль Авдеевку. Сейчас одноименное направление – одно из самых тяжелых. Рассказываем, что там происходит.

Оккупанты продолжают продвигаться в Авдеевку в стремлении взять под контроль то, что от нее осталось. В материале 24 Канала узнайте, что происходит на одном из самых тяжелых на сегодня направлений.

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Хронология ожесточенных боев в Авдеевке