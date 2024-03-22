После Авдеевки россияне на кураже, – защитники города о выходе из окружения и преимуществе врага

Ребята из 53 ОМБр были одними из последних, кто выходил из окруженной Авдеевки. Они рассказали о тактике россиян, о преимуществе, которое враг получил после взятия Авдеевки, а также о "ждунах", которые наводили на наши позиции российскую арту.

В новом материале проекта "Украинский Свидетель" – бойцы 53 ОМБр, которые обороняли Авдеевку. Они удерживали один из флангов фронта на этом направлении, а в феврале 2024 года им пришлось прикрывать отход наших защитников из окружения.

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Были те, что выгоняли из города

Военный Алексей с позывным "Жила" рассказал, что об отходе из города бойцы узнали тогда, когда уже вышли. Впоследствии они узнали, что на своей позиции защитники стояли последние, а "соседей" уже не было.

Когда выходили, через наши головы все летело в сторону города, включая дроны. Несколько раз рядом прилетали КАБы (управляемые авиабомбы),

– вспоминает боец "Старый", в гражданской жизни Евгений.

"Жила" рассказал об условиях, в которых ребятам приходилось защищать город. По его словам, еды и припасов хватало, однако не хватало "нервов".

"Когда долго не спишь, начинаются звуковые галлюцинации – будто кто-то лазит по посадке. А еще – невыносимо видеть, что такие же люди, как ты, суют, чтобы убить тебя", – говорит боец.

Также мужчины рассказали о гражданских, которые оставались в Авдеевке – даже когда за город шли бои.

Были такие, что выгоняли нас из города – мол, это все из-за нас. Кто хотел – выехал, а это так называемые "ждуны". Они сливали россиянам наши позиции, где мы живем. Однажды сфотографировали миномет и начали кому-то звонить. Наши ребята миномет забрали, а уже вечером туда прилетела ракета,

– говорит "Старый".

Захватив Авдеевку, россияне получили определенное преимущество на поле боя. "Жила" говорит, что теперь оккупантам проще подвозить боекомплект и людей.

"Они поймали кураж и давят на наши позиции большим количеством живой силы и техники. Сейчас они имеют девятиэтажки, благодаря которым контролируют выезд из Орловки (село на подступах к Авдеевке). Фактически, россияне сейчас имеют "высоту"", – добавляет "Старый".

Ребята не жалеют, что пришлось выйти из города, ведь благодаря этому удалось сохранить жизнь многих бойцов. Но признаются, что хотят на отдых.

Невыносимо тяжело. Сначала ты портишь себе нервы на позициях, а потом возвращаешься к гражданской жизни и не знаешь, что делать дальше. Хочется хотя бы месяц – два побыть с родными,

– говорит "Жила".

В то же время украинские пограничные войска продемонстрировали действия своих отделов во время столкновений в Авдеевке, подробно описав последние дни защиты населенного пункта. В течение четырех месяцев вооруженные силы России понесли потери, составившие более 40 тысяч солдат и сотни единиц бронированной техники.