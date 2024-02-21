Те, кто вырвался из ада: военные показали бойцов, которые вышли из Авдеевки
В сети появились фотографии воинов, которые вышли из Авдеевки. Эти кадры показывают силу и несокрушимость украинских военных.
В ночь на 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины сообщил о решении относительно вывода наших военных из Авдеевки. Это сделали, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.
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Несокрушимые защитники Украины
Так, 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко опубликовала фотографии раненых воинов, которые вышли из Авдеевки Донецкой области.
Фото украинских защитников обнародовали в среду, 21 февраля.
Раненые, истощены, несокрушимые. Слава и благодарность Героям! Помним, какой ценой приобретается Свобода для Украины!,
– отметили в пресс-центре бригады.
Кадры раненых военных, вышедших из Авдеевки / Фото Антон Шевелев, Министерство обороны Украины
Что сейчас происходит на Авдеевском направлении
- Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Жорин сообщил, что сейчас ситуация на Авдеевском направлении существенно изменилась. Сейчас украинские защитники перегруппировались на более удобные тактические рубежи, на которых удобно удерживать оборону. На этих позициях, как сообщил Жорин, сейчас защитники и выполняют боевые задачи.
- Вместе с тем, враг не оставил своих попыток и уже продолжает свои наступательные действия за пределами города. В основном усилия врага сосредоточены в наступлении на населенный пункт Ласточкино. Жорин сообщил, что туда перебрасывают огромное количество и личного состава, и техники. Только сегодня утром там уже было подбито 5 единиц БМП и уничтожено несколько рот пехоты.
- Жорин отметил, что это не разовая такая атака, а уже постоянные в течение нескольких суток попытки штурмов с техникой и без. Оккупанты пытаются то пешком идти, то применяют технику и даже танки.
- О том, что российские оккупационные войска продолжают штурмовать на Авдеевском направлении рассказал и пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. Он отметил, что "это не такой уровень штурмовых действий, которые были в самом городе", однако они их продолжают. По его словам, это и пехотные штурмы под прикрытием техники.
- Он отметил, что захватчики пытаются вычислить слабые места в обороне.