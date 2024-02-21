Те, кто вырвался из ада: военные показали бойцов, которые вышли из Авдеевки

В сети появились фотографии воинов, которые вышли из Авдеевки. Эти кадры показывают силу и несокрушимость украинских военных.

В ночь на 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины сообщил о решении относительно вывода наших военных из Авдеевки. Это сделали, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

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Несокрушимые защитники Украины

Так, 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко опубликовала фотографии раненых воинов, которые вышли из Авдеевки Донецкой области.

Фото украинских защитников обнародовали в среду, 21 февраля.

Раненые, истощены, несокрушимые. Слава и благодарность Героям! Помним, какой ценой приобретается Свобода для Украины!,

– отметили в пресс-центре бригады.

Кадры раненых военных, вышедших из Авдеевки / Фото Антон Шевелев, Министерство обороны Украины

Что сейчас происходит на Авдеевском направлении