Россия сохраняет определенный наступательный потенциал, – Кирби о боях под Авдеевкой

Российская армия активировала свои штурмовые действия на Востоке Украины. В частности, сейчас ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку. В то же время для Соединенных Штатов такие события на фронте были предсказуемы и прогнозируемы.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он также отметил успехи украинской армии в обороне под Авдеевкой, передает 24 Канал.

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Что сказал Кирби о боях под Авдеевкой

Американский чиновник отметил, что наступления русских в районе Авдеевки, а также возле Лимана и Купянска, не были для США неожиданностью. Он подчеркнул, что США ожидают новых российских атак

Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что Россия по-прежнему сохраняет определенный наступательный потенциал. Чтобы добиться результатов в Авдеевке и других местах на поле боя Россия продолжает пренебрегать жизнью солдат,

– сказал Кирби.

Несмотря на это, он отметил, что ВСУ смогли удержаться и до сих пор держат оборону, в том числе благодаря поддержке со стороны США. Таким образом, по данным имеющимся у Кирби, российская армия потеряла во время наступления на Авдеевку по меньшей мере 125 единиц бронетехники, а военного оборудования более чем на батальон.

В то же время Кирби предостерег, что россияне могут пробовать наступать дальше и добиться "определенных тактических успехов" в ближайшие несколько месяцев. По его словам, это может произойти, потому что захватчики бросают в бой тысячи своих неподготовленных солдат с низким боевым духом.

"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если попытаются отступать под огнем украинской артиллерии", – подчеркнул чиновник.

В конце концов, во время своего наступления Россия могла потерять более 5 тысяч военных, штурмуя позиции ВСУ возле Авдеевки.

Какая ситуация под Авдеевкой