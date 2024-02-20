Воины ССО ВСУ показали кадры обороны Авдеевского коксохима: каким был завод до прихода оккупантов
Источник:ССО ВСУ
Бойцы 3-го полка ССО ВС Украины с первого дня полномасштабной войны с Россией стояли на защите Авдеевки. Они вместе с другими подразделениями Сил обороны успешно уничтожали технику и живую силу противника.
Так, командование ССО Вооруженных Сил Украины опубликовало фоторепортаж с Авдеевского коксохимического завода.
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Как боролись за коксохим в Авдеевке
Военнослужащие полка успешно работали на разных позициях, неся свой вклад в оборону этого восточного рубежа.
Благодарны каждому воину и помним о каждой потере. Вернем все украинские земли и отомстим за всех героев, которые отдали жизнь за свободу нашей страны!,
– говорится в сообщении.
Кадры обороны Авдеевского коксохима / Фото ССО ВСУ
Как выглядел завод в Авдеевке до того, как туда пришли россияне
Украинский журналист и блогер Денис Казанский поделился в сети фотографиями Авдеевского коксохимзавода до прихода российских оккупационных войск.
Был градообразующим предприятием Авдеевки. При Украине давал работу и жизнь городу. Уничтожен варварскими бомбардировками российской армии в 2022 – 2024 годах и больше не существует,
– написал Казанский.
Авдеевский коксохимзавод до прихода захватчиков / Фото Сергея Ваганова
Что известно о темпе российских наступательных операций под Авдеевкой
- Главнокомандующий ВСУ Сырский 17 февраля объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки.
- После выхода украинских защитников из Авдеевки темп наступательных операций врага резко замедлился. Оккупанты уменьшили количество обстрелов и проводят зачистку. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
- Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий 19 февраля сообщил, что за минувшие сутки количество вражеских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Оккупанты перегруппировываются и проводят зачистку Авдеевки.
- По словам Лиховия, российские обстрелы и активность авиации в этом районе значительно уменьшились. Украинские официальные лица сообщили, что наши военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.