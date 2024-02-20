Воины ССО ВСУ показали кадры обороны Авдеевского коксохима: каким был завод до прихода оккупантов

Бойцы 3-го полка ССО ВС Украины с первого дня полномасштабной войны с Россией стояли на защите Авдеевки. Они вместе с другими подразделениями Сил обороны успешно уничтожали технику и живую силу противника.

Так, командование ССО Вооруженных Сил Украины опубликовало фоторепортаж с Авдеевского коксохимического завода.

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Как боролись за коксохим в Авдеевке

Военнослужащие полка успешно работали на разных позициях, неся свой вклад в оборону этого восточного рубежа.

Благодарны каждому воину и помним о каждой потере. Вернем все украинские земли и отомстим за всех героев, которые отдали жизнь за свободу нашей страны!,

– говорится в сообщении.

Кадры обороны Авдеевского коксохима / Фото ССО ВСУ

Как выглядел завод в Авдеевке до того, как туда пришли россияне

Украинский журналист и блогер Денис Казанский поделился в сети фотографиями Авдеевского коксохимзавода до прихода российских оккупационных войск.

Был градообразующим предприятием Авдеевки. При Украине давал работу и жизнь городу. Уничтожен варварскими бомбардировками российской армии в 2022 – 2024 годах и больше не существует,

– написал Казанский.

Авдеевский коксохимзавод до прихода захватчиков / Фото Сергея Ваганова

Что известно о темпе российских наступательных операций под Авдеевкой