"Тяжелее всего оставить землю": защитники Авдеевки рассказали о выходе с коксохимического завода

Украинские защитники, которые держали круговую оборону на Авдеевском коксохиме, рассказали об уходе с завода. По словам военных, многие отходить не хотели, но приказ есть приказ.

Как рассказал командир батальона 47 отдельной механизированной бригады, им даже удалось эвакуировать с завода всех "двухсотых" и "трехсотых".

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Военные вспомнили, как отходили от коксохима в Авдеевке

В новом сюжете проекта "Украинский Свидетель" командир и военнослужащие 26 отдельного стрелкового батальона 47 отдельной механизированной бригады, которые держали оборону на Авдеевском коксохиме, рассказали, как развивались события, когда выросла интенсивность боев.

Командир 26 ОСБ с позывным "Монгол" отметил, что если сравнивать с "Азовсталью", то коксохим в разы меньше, но как крепость его использовать можно.

По его словам, интенсивность наступления на завод возросла в январе: тогда россияне начали наступление с разных направлений.

При этом дронами по заводу почти не работали – там очень много металла, который создает радиопомехи,

– отметил военный.

Командир роты 47 ОМБр Алексей "Али" вспомнил, что Авдеевский коксохим россияне обстреливали преимущественно управляемыми авиабомбами.

"Завод разбирали до основания. Когда прилетает один КАБ, то с потолка все падает тебе в стаканчик с кофе. А теперь представьте, что таких КАБов прилетает двадцать, а то и больше", – заметил "Али".

Во время наступления на завод россияне применяли свои традиционные "мясные штурмы". Как вспомнил "Монгол", россияне много бросили людей и многие из них погибли.

Завезли "зеков", даже без оружия и брони. Многие из них сдавались в плен. Были даже "п***хи", как они сами себя называли. А под конец в бой шли и кадровые военные, и контрактники. И тоже сдавались в плен,

– сказал командир.

Переломный момент в обороне наступил, когда россияне захватили террикон рядом с заводом. По словам "Монгола" самым тяжелым было выходы из Авдеевского коксохимического завода и оставлять свою землю.

"Если бы была возможность стоять до последнего, то мы бы стояли", – рассказал он.

В то же время "Али" добавил, что некоторые ребята не хотели выходить с завода. Но было соответствующее решение для сохранения личного состава, поэтому "дали приказ – мы отошли".