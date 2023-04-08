Авдеевка выдержит: военный эксперт рассказал, как происходит оборона города

Российские оккупанты активно наступают возле Авдеевки Донецкой области. ВСУ дают достойный отпор захватчикам и отбрасывают их от города. Украинские защитники смогут удержать Авдеевку.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, россияне понимают, что Авдеевка стратегически важна, поэтому атакуют город.

Читайте также Оккупанты проводят почти все атаки под Авдеевкой без поддержки техники

Россия атакует Авдеевку

Нарожный отметил, что Авдеевка – стратегически важный город, потому что расположен вблизи Донецка, Ясиноватой и Горловки. Оккупанты понимают важность города, поэтому постоянно атакуют его.

Это может быть плацдармом для наступления, использования артиллерии. Авдеевка держится с 2014 года. Там мы очень хорошо укрепились. Даже есть факты улучшения наших позиций, ВСУ отбрасывают врага. Я более чем уверен, что Авдеевку удержат,

– убежден он.

Британская разведка сообщала, что ситуация в Авдеевке сложная, потому город может стать вторым Бахмутом. Военный эксперт считает, что любой город может стать вторым Бахмутом, если Россия сконцентрирует там основные усилия.

"Они могут так же Авдеевку сравнить с лицом земли и сделать из нее Бахмут. Но тогда нужно будет отойти от Бахмута, перебросить все свои усилия, боеспособные войска. Дальше уже вопрос, сможем ли мы дальнобойной артиллерией уничтожить русскую артиллерию, которая будет обстреливать Авдеевку. Маловероятно, что враг сможет атаковать сразу на двух направлениях", – объяснил Нарожный.

Нарожный о боях за Авдеевку: смотрите видео

Главная задача обороны Бахмута

Павел Нарожный отметил, что Бахмут почти полностью разрушен. Если ВСУ выйдут из Бахмута, то отойдут в Краматорск и Славянск, которые Россия потом так же будет уничтожать.

"Главная роль битвы за Бахмут – перемолоть как можно больше российской пехоты. Мы находимся там на удобных позициях с точки зрения обороны. Стреляем дальнобойной артиллерией, там эффективно работает пехота", – подчеркнул эксперт.

Что происходит на фронте: последние новости