Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, росіяни розуміють, що Авдіївка стратегічно важлива, тому атакують місто.

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Росія атакує Авдіївку

Нарожний зазначив, що Авдіївка – стратегічно важливе місто, бо розташоване поблизу Донецька, Ясинуватої та Горлівки. Окупанти розуміють важливість міста, тому постійно атакують його.

Це може бути плацдармом для наступу, використання артилерії. Авдіївка тримається з 2014 року. Там ми дуже гарно укріпилися. Навіть є факти покращення наших позицій, ЗСУ відкидають ворога. Я більш ніж впевнений, що Авдіївку втримають,

– переконаний він.

Британська розвідка повідомляла, що ситуація в Авдіївці складна, тому місто може стати другим Бахмутом. Військовий експерт вважає, що будь-яке місто може стати другим Бахмутом, якщо Росія зосередить там основні зусилля.

"Вони можуть так само Авдіївку зрівняти з лицем землі та зробити з неї Бахмут. Але тоді треба буде відійти від Бахмута, перекинути усі свої зусилля, боєздатні війська. Далі уже питання, чи зможемо ми далекобійною артилерією знищити російську артилерію, яка буде обстрілювати Авдіївку. Малоймовірно, що ворог зможе атакувати одразу на двох напрямках", – пояснив Нарожний.

Нарожний про бої за Авдіївку: дивіться відео

Головне завдання оборони Бахмута

Павло Нарожний зауважив, що Бахмут майже повністю зруйнований. Якщо ЗСУ вийдуть з Бахмута, то відійдуть у Краматорськ та Слов'янськ, які Росія потім так само потім буде знищувати.

"Головна роль битви за Бахмут – перемолоти якомога більше російської піхоти. Ми перебуваємо там на зручних позиціях з точки зору оборони. Стріляємо далекобійною артилерією, там ефективно працює піхота", – підкреслив експерт.

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