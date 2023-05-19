ВСУ пытаются оцепить Бахмут: Жданов объяснил очередные истерики Пригожина

В Бахмуте русские войска продолжают вытеснять Силы обороны за пределы населенного пункта. Они имеют незначительный успех в продвижении в самом городе.

Продолжаются очень ожесточенные бои на северной окраине города. К сожалению, там врагу удается продвигаться. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Что происходит на Бахмутском направлении

В целом на флангах севернее и южнее Бахмута мы продвинулись на 150 – 1700 метров на отдельных участках. Южное выступление у Бахмута почти полностью ликвидировано. Наши войска продолжают продвигаться, по убеждению Жданова, в направлении Клещиевки. Это значит, что мы зайдем в тыл Бахмута.

Сейчас ситуация может оказаться совершенно противоположной. Теперь мы можем попытаться окружить город Бахмут, что наше командование, наверное, и будет делать,

– предположил военный эксперт.

С Северным выступлением ситуация более сложная. Но продвижение есть.

В урочище Ступки к югу от Ивановского продолжаются бои. Россия пытается наносить авиационные удары, но успеха противник не имеет.

Жданов о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

Вагнеровцы готовятся к уходу

Как подчеркивает военный эксперт, у Пригожина снова прорезался голос. Глава вагнеровцев заявил, что подразделения минобороны России отошли на 570 метров севернее Бахмута, обнажая фланги. Это подтверждает данные украинского командования о том, что мы продвигаемся и есть успех.

Пригожин придумал новую формулировку, объясняющую уход оккупационных войск из Бахмута. Интересно, возьмут ли его на вооружение пропагандисты,

– отметил Жданов.

Следует упомянуть, что остров Змеиный они покидали, совершая "жест доброй воли". Когда уходили из-под Херсона, Суровикин назвал это "трудным решением". Сейчас Пригожин заявил о том, что для российских солдат бежать с позором будет означать "занимать более выгодные позиции".

"Оказывается, позиции, где они ранее атаковали наши войска, были невыгодны. Теперь они ищут более выгодные", – подытожил Олег Жданов.

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