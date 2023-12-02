Пехота титанически работает: боец ВСУ рассказал, как погода влияет на работу БПЛА

Переменная погода на Бахмутском направлении влияет на логистические пути. Также погодные условия влияют на БПЛА – их время пребывания в воздухе и количество.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко, отметив, что когда есть возможность использовать разведывательный или ударный дрон, это делают. Он добавил, что ВСУ видят врага в режиме "онлайн".

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"Имеем возможность его уничтожить благодаря объединенному огневому влиянию", – подчеркнул Федоренко.

Командир роты ударных БПАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ отметил, что следует понимать то, что россияне будут продолжать давление. В России началась предвыборная кампания 2024 года. Поэтому оккупантам нужно показывать хоть какие-то "результаты" по захвату украинских территорий и "успехи" на фронте.

Как следствие, враг продолжает активные штурмовые действия на приоритетных для себя направлениях. В частности, на Бахмутском. Россияне применяют разную тактику. Где-то штурмуют преимущественно живой силой после массированных артиллерийских обстрелов, а где-то применяют легкобронированную технику и артсредства.

Ситуация на фронте: смотрите видео

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Бригады украинских защитников, которые держат оборону на Бахмутском направлении, имеют достаточно достаточно мощные связи и разведку. Также есть сильная коммуникация между бригадами на уровне разведки.

Некоторые намерения противника нам удается понять заранее. Именно поэтому мы знаем, где конкретно его нужно ждать,

– сказал Юрий Федоренко.

Оккупанты не имеют успехов несмотря на свои ударно-штурмовые действия, применение разной тактики и технических средств.

Силам обороны благодаря титанической работе удается удерживать натиск врага и, где есть возможность улучшить положение, выбить противника с передовых позиций.

"Динамика боевых действий круглосуточная. Нет такого, чтобы пушки молчали определенный период времени. Противник пытается быть активным в разное время суток", – отметил командир роты ударных БПАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ.

Федоренко добавил, что самая сложная работа Сил обороны Украины – это у пехотинцев, штурмовиков, удерживающих позиции. Задача Сил обороны сделать так, чтобы они по меньшей мере вступали в стрелковый бой с врагом.

"Когда так происходит, а так происходит часто, ребята показывают просто невероятные результаты и храбрость", – подчеркнул Юрий Федоренко.

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