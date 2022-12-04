Самый острый период битвы за Бахмут уже завершен, – военный эксперт
По данным британской разведки, российские оккупационные войска бросили все силы, чтобы захватить Бахмут в Донецкой области. Ситуация возле города действительно остается напряженной.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. В Минобороны Великобритании сообщили, что россияне во что бы то ни стало пытаются окружить Бахмут.
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Ведь захват этого населённого пункта имеет для России политическое значение. Как отметил Федоров, российские войска пытаются штурмовать Бахмут долгое время и будут продолжать попытки. Однако старания оккупантов напрасны.
Самый острый и опасный период битвы за Бахмут завершился. Теперь там положение ВСУ улучшилось. Оснований считать, что россияне возьмут Бахмут, нет,
– подчеркнул военный эксперт.
Россияне несколько месяцев тщетно штурмуют Бахмут
По словам Федорова, тяжелые бои на Бахмутском направлении продолжаются с лета. За это время оккупанты могут похвастаться лишь небольшими достижениями на этом участке фронта.
Два небольших населенных пункта к югу от Бахмута – Андреевка и Еленовка в районе Курдюмовки – на время оказались в руках российских войск. Возможно, и сама Курдюмовка или ее часть перешли под контроль россиян,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что данные по поводу Курдюмовки противоречивы. Ведь о захвате этого населенного пункта рапортовали российские военные. Однако Генштаб ВСУ не давал официальных подтверждений. А именно на данные Генштаба нужно ориентироваться по таким вопросам.
Есть ли у оккупантов шансы окружить Бахмут
По словам Федорова, если россияне не смогли окружить Бахмут за все это время, то сейчас у них тем более нет шансов.
Под Бахмутом ситуация улучшилась в пользу Украины после того, как туда были переброшены несколько частей, а, возможно, и соединений, освободившихся из-под Херсона,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что из-за того, что ВСУ получили значительное усиление на Бахмутском направлении, россиянам не стоит надеяться на успехи.
Юрий Федоров оценил ситуацию под Бахмутом: смотрите видео
Бои за Бахмут: последние новости
- Ситуация у Бахмута остается чрезвычайно сложной. Оккупанты сосредоточили там всю свою ударную мощь. Однако воины ВСУ контролируют ситуацию.
- Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Бахмут является ключевой точкой завершения войны. Именно поэтому враг ежесуточно идет на штурмы в районе разных мест Бахмута, Соледара и других населенных пунктов.
- Военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что сначала Бахмут действительно имел для россиян оперативную ценность, но сейчас превратился в некий "капкан". Ведь во время безрезультатных попыток захватить город оккупанты несут бешеные потери.