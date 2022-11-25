Под Бахмутом разворачивается интрига, которая позволит городу выдохнуть

Бахмут может выдохнуть? Не совсем, конечно, но все же... Фиксируется уменьшение подразделений частной военной компании "Вагнер" в районе Бахмута.

Забег кремлевских тараканов за Бахмут

Вместо них все больше вырисовывается восстановленных за счет частично мобилизованных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

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Создается такое впечатление, что Шойгу хочет скрысятничать у Пригожина медальку за оккупацию Бахмута, которую они, к слову сказать, никак не могут реализовать уже более полугода.

Если раньше за Бахмут дохли мобики и зэки, то теперь в мясорубку пойдут чмобики.

Интрига, которую развяжут ВСУ

Конечно, следим за ситуацией очень внимательно, но такая рокировка говорит о многом. Напомню, что Пригожин не так давно обращался к Министерству обороны РФ с просьбой предоставить ему чмобиков для компенсации потерь ЧВК. Зэков не хватало для полноценного восстановления.

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Тогда ему на Фрунзенской набережной отказали, послав в направлении Лубянки. Теперь же и вовсе могут отобрать бахмутскую локацию. То есть, конфронтация нарастает, при том, что Пригожин явно просто так не отдаст Кужугету Бахмут. Интрига!

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