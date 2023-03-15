Противник продвигается, – полковник ВСУ сказал, что дает Украине оборона Бахмута

Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается крайне сложной. Силы обороны продолжают отражать попытки наступления российских окупантов.

Об этом 24 Каналe рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, российские захватчики бросают все силы на то, чтобы продвинуться в Бахмуте.

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"Противник продвигается. Россияне считают метры до административного центра города Бахмут", – сообщил Грабский.

Стратегическая роль обороны Бахмута

Однако, по словам военного эксперта, продвижение оккупантов составляет менее сотой части процента от того, что враг сумел захватить раньше. Грабский подчеркнул, что именно в этом состоит стратегическая роль обороны Бахмута.

Противник, сосредоточив на этом символическом для нас месте такие колоссальные ресурсы, упускает возможность осуществлять наступательные операции на других участках фронта,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что фактически украинские военные "связали" российскую армию на этом направлении.

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ВСУ под Бахмутом выигрывают важный ресурс – время

Украинским защитникам очень тяжело. Но таким образом Силы обороны Украины выиграют стратегический ресурс – время. Как объяснил Грабский, это очень важно по двум причинам.

Это позволяет закончить подготовку наших подразделений за рубежом. Ведь более 10 тысяч украинских военных только в конце марта закончат обучение на Западе. Только с апреля начнутся более-менее серьезные поставки вооружения и техники, поступающие сейчас из-за океана в порты Европы.

Полковник запаса ВСУ отметил, что украинские защитники не только обороняют Бахмут, но и осуществляют успешные контратаки.

"Мы оттеснили противника от поселка Хромово. Также нам удалось стабилизировать ситуацию в районе Ивановского, где враг оказывал давление", – рассказал Грабский.

Почему провалилось большое наступление России

Украинские власти и западные разведки предупреждали, что Россия готовится к новому большому наступлению в начале 2023 года. Как отметил военный эксперт, Кремль даже собрал для этого вдвое большую группировку, чем в феврале 2022 года.

Россияне надеялись на широкомасштабное наступление, и не только с направления Восточного фронта, но и с Севера,

– сказал Грабский.

Однако планы оккупантов провалились, поскольку им пришлось сосредоточить свои усилия только на Востоке Украины. Полковник запаса ВСУ отметил, что украинский фронт держится не только на Бахмуте.

"Весь Восточный фронт от Двуречной до Угледара является кульминационным моментом нашей обороны на сегодня, когда мы отбиваем атаки противника и не даем ему возможности продвинуться", – отметил полковник запаса ВСУ.

Российское наступление достигло своего пика

По словам Грабского, российское наступление на Востоке постепенно приближается к своей кульминации.

"Нет такой армии в мире, которая могла бы атаковать непрерывно в течение 1,5 месяца. Это выходит за все пределы оценки возможностей наступательных операций", – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что в случае России наступление напоминает исполнение политического заказа, когда Кремль бросает в бой все, что может. Теперь минобороны России планирует набрать еще 400 тысяч контрактников, чтобы приобщить их к войне.

Сейчас наступила пиковая ситуация наступления России. Хотя это еще не кульминация. Противник еще не привлек все ресурсы, после чего могла бы сорваться наступательная операция,

– отметил Грабский.

Военный эксперт добавил, что российские захватчики все еще пытаются прорваться хотя бы где-нибудь.

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