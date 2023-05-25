У Зеленского назвали ключевые достижения ВСУ за время обороны Бахмута

Бахмут за более чем девять месяцев обороны стал настоящей крепостью и символом несокрушимости Украины для всего мира. Оборона города смогла переформировать важные аспекты как внутри страны, так и внутри армии.

Об этом 24 Каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал главные достижения ВСУ за время обороны Бахмута.

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Периодически глава вагнеровцев Евгений Пригожин выдает бессмысленные заявления. В одном из своих интервью тот рассказал, что якобы преступная группировка под его руководством потеряла только 10 тысяч бойцов убитыми и 10 тысяч ранеными. По его словам, украинские потери превышают их чуть ли не втрое.

Михаил Подоляк опроверг фейковые заявления Пригожина. Ведь путинский пособник выполняет исключительно свою информационную задачу, которая не имеет ничего общего с реальностью и влияет только на псевдопатриотов России.

Бахмут перевернул войну

Оборона Бахмута – переломный момент в войне. 224 дня – это гораздо больше, чем оборона Сталинграда, которой гордятся любители "повторим" или "всегда снова".

Совершенно точно, что Бахмут перевернул понимание наших партнеров о том, что такое русская армия и миф о мощной русской армии.

– подчеркнул политик.

Бахмут позволил Украине переформатировать свою армию, насытить ее дополнительным оружием, особенно создать интегрированную систему использования разных видов использования национального оружия. Это очень тяжело в мирное время и невозможно в военное, если мы не говорим об Украине. Это сделал Бахмут.

Непосредственно в Бахмуте на линии фронта было уничтожено большое количество боеспособных частей России, наиболее боеспособных.

Подоляк предположил, что вместо 10 тысяч убитыми и 10 тысячи ранеными, вагнеровцы потеряли 30 и 30 тысяч зэков. Кроме того, были массово ранены, убиты ФСШники, росгвардейцы, десантники, относящиеся к минобороны.

Бахмут совершенно точно перевернул все в этой войне. И сегодня ожидаем нарастание аффективных последствий Бахмутской защиты Украины с точки зрения того, как дальше будет модерироваться эта война. Россия должна получить несколько существенных тактических поражений для того, чтобы эти отрицательные наступления были массированными и все это побежало в Россию.

– резюмировал советник главы ОПУ.

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