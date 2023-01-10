России не хватает сил и средств, чтобы взять Бахмут в кольцо, – полковник ВСУ

Окружение Бахмута, что в Донецкой области, является главной задачей российских захватчиков на этом участке фронта. Однако сейчас у них недостаточно сил для его выполнения.

Так, чтобы взять группировку украинских войск в оперативное окружение, оккупантам необходимо обойти Бахмут с Юга и Севера и попытаться перерезать линии снабжения города. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Враг продвинулся к югу от Бахмута

Речь идет о путях снабжения Бахмута с Дружковкой, Славянском и Константиновкой. В настоящее время захватчики осуществляют оперативно-тактический манёвр по окружению города:

на Юге в районе Курдюмовки враг продвинулся на несколько километров к Западу. Украинские защитники остановили врага и пытаются отрезать это движение;

В основном в районе Курдюмовки находятся российские воинские части, которые заменили ЧВК "Вагнера". Преимущественно это воздушно-десантные войска страны-агрессора, которые несколько месяцев назад ушли из Херсона.

Во время так называемого "перемирия", которое объявил Путин, они провели рокировку: ЧВК "Вагнера" преимущественно сосредоточилась на Соледаре, а на Бахмут и Курдюмовку зашли линейные части российской армии и выполняют этот манёвр,

– отметил военный эксперт.

Однако Вооруженные Силы остановили врага и будут принимать решение о дальнейшем движении в этом районе.

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На Севере Бахмута продолжаются тяжелые бои

к северу от Бахмута ЧВК "Вагнера" на протяжении последних нескольких дней забрасывали позиции ВСУ в районе села Бахмутское зэками. Кроме того, враг зашел в Соледар и дошел почти до центра города.

Впрочем, украинские войска на этом участке были усилены. Так, в район Соледара перебросили подразделения ССО, пограничных войск, Теробороны и одну из аэромобильных частей украинской армии, взявшей на себя основной удар.

Сейчас там ведутся тяжелые бои. Пожалуй, самые тяжелые за все время операции, что длилась в этом году,

– сообщил полковник запаса ВСУ.

На этой точке сосредоточено максимум усилий украинских защитников, поскольку Соледар удерживает российских оккупантов от окружения Бахмута с Севера. Следовательно, наши военные будут прилагать все усилия, чтобы не допустить окружения самого Бахмута.

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У вагнеровцев есть определенная "мотивация" в Соледаре

Свитан отметил, что Соледар сейчас является единственной горячей точкой, куда Россия перебросила даже основные фондовые части ЧВК "Вагнера". Для вагнеровцев победа в этом районе важна, поскольку для них это уже "дело мирового престижа".

Им нужна хоть какая-то победа. Если они сейчас "обточатся" и об Соледар, то эту незаконную военную компанию выкинут из всех мировых рейтингов частных компаний и это будет для них больно,

– полковник запаса ВСУ.

В то же время, наши бойцы удерживают северный редут Бахмутской группировки и пока нет никакого смысла его оставлять. По мнению военного эксперта, у Украины есть механизмы удержания Соледара.

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У россиян не хватает сил для окружения Бахмута

Для того чтобы окружить Бахмут, российским захватчикам нужно сначала пройти Соледар. Без него им не удастся этого сделать. Кроме того, чтобы полностью оцепить такой гарнизон как Бахмут, россиянам сейчас не хватает ни сил, ни средств.

По мнению Свитана, сейчас оккупанты могут разве что попытаться контролировать трассы, по которым осуществляются поставки в Бахмут. Впрочем, кроме основных трасс поставок: Бахмут – Славянск и Бахмут – Константиновка – есть еще много полевых дорог. К примеру, со стороны Бахмута на Дружковку или Краматорск.

Для того чтобы взять Бахмут в полное кольцо у россиян сейчас нет ни сил, ни средств. Они даже Соледар, который в 10 раз меньше Бахмута не могут окружить и взять. Для Бахмута пока нет проблем,

– подытожил военный эксперт.

В то же время группировка наших войск в Соледаре будет усиливаться. Так, город является "кирпиччиком" в общей обороне, которая удерживается от Бахмута до Северска.