Любое движение войск России на окружение Бахмута означает удар ВСУ, – полковник
Сейчас российские захватчики оккупировали почти всю Луганскую и чуть больше половины Донецкой области. Впрочем, поставленную россиянам задачу по захвату всего Донбасса никто не отменял.
Для этого есть несколько ключевых городов вдоль линии фронта: Угледар, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Северск. Сейчас эта линия фронта достаточно стабильная и имеет длину чуть более 100 километров. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.
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Не только Бахмут, а весь участок фронта
Восточная линия фронта имеет короткие логистические цепочки с Россией, поэтому сюда постоянно стягивают резервы, в том числе личный состав, вооружение и боеприпасы.
Это очень горячий и опасный участок линии фронта – не только Бахмут, а весь участок протяженностью в 100 километров,
– заметил Свитан.
Он пояснил, что к Бахмуту приковано внимание, в том числе и потому, что в районе города работает ЧВК "Вагнера". Так, в этой точке вагнеровцы используют максимум ресурса российской армии: и живой силы, и военной техники, и боеприпасов.
Россияне не смогут окружить город
Оккупантам необходимо захватить город, чтобы выйти на расположенный за ним водопровод. А дальше начать движение в сторону Славянска и Краматорска. Впрочем, Бахмут не дает захватчикам этого сделать, поскольку выступает хорошим укрепрайоном.
Там достаточно наших войск, чтобы удержать линию фронта в этом районе. Она поддерживается фланговыми гарнизонами – северным и южным, поэтому любое движение российских войск на окружение Бахмута встречает фланговый удар наших гарнизонов,
– подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, захватническим войскам не удастся окружить город и пробить его. Кроме того, сейчас фронт стабилизировался, и наши резервы подошли с правого берега Днепра в этот район.
"В настоящее время там работает увеличенное количество нашей артиллерии и подвезено определенное количество боеприпасов, поэтому в ближайшее время на Донецком направлении не будет проблем", – сказал полковник запаса ВСУ.
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ВСУ в выгодном положении
Оккупанты бросают своих военных на Бахмутское, направлениене считая их, но соотношение сил, когда наши бойцы находятся в обороне, не показывает общего боевого потенциала. Так, ВСУ базируются в городе и используют его границу как линию обороны.
Мы, по меньшей мере, в более комфортном положении. А с военной точки зрения мы еще и в более выгодном положении по отношению к боевой мощи, поэтому соотношение стволов или личного состава не покажет реальной ситуации,
– отметил Свитан.
По его словам, у украинских защитников меньшее количество личного состава и вооружения, но они все равно удерживают линию фронта. К тому же россияне, которые наступают на город с поля, несут большие потери.
Есть 2 варианта разрешения ситуации в районе Бахмута
По мнению военного эксперта, Вооруженные Силы Украины будут истощать врага. А после – сами пойдут в наступление, но есть еще один сценарий.
Есть еще один манёвр, который мы можем совершить. Мы можем пойти в наступление в районе Лисичанска и зайти в тыл попаснянской группировке, которая давит на Бахмут,
– сообщил полковник запаса.
Он подчеркнул, что такая опция есть, но все зависит от планов нашего командования.
Ситуация возле Бахмута: что известно
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что на Бахмутском направлении остается большая динамика боев, в том числе атак врага и штурмов. По его данным, противник теряет там ориентировочно 70 захватчиков в сутки.
- Аналитики американского Института изучения войны считают, что оперативная пауза на фронте была бы в пользу России. Однако Владимир Путин зациклился на Бахмуте и не желает прекращать бои. Это будет способствовать возможности Украины поддерживать военную инициативу.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россиянам не стоит даже думать о Бахмуте. Там оккупанты потеряли уже тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.