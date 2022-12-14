Возле Бахмута оккупанты пытаются штурмовать, ВСУ держат позиции, – Жорин
Россияне изменили тактику своих действий на Бахмутском направлении. Если раньше они использовали батальонно-тактические группы, то сейчас применяют меньшие группировки и действуют в количестве от 7 до 30 человек.
За счет того, что они работают меньшими группами и формированиями, оккупанты пытаются делать по 2 – 4 попытки штурмов и наступлений каждый день. Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.
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России нужно много "пушечного мяса"
Россияне несут большие потери, но и постоянно пополняют их мобилизованными. Большое количество "пушечного мяса" позволяет им организовать более широкую и масштабную волну наступления в будущем.
При этом российские власти понимают, что большинство этих "мобиков" погибнут, поэтому уже готовятся к следующей волне мобилизации, чтобы пополнить ряды, которые существенно поредеют при следующей попытке наступления зимой.
Максим Жорин рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео
ВСУ стоят на позициях
По его словам, Вооруженные Силы Украины в Бахмуте держатся и даже достигают определенных успехов на отдельных участках этого направления. Они вынуждены удерживать рубежи под постоянными обстрелами, которые не прекращаются ни днем, ни ночью, а также отбивают по несколько попыток вражеских штурмов каждый день.
Это тяжелое дело. Те подразделения, которые находятся сейчас на Бахмутском направлении, нечеловеческими усилиями держатся за свои позиции. Другого выхода у нас нет, это наша земля,
– подытожил Жорин.
Почему Бахмут так важен для россиян
- Поскольку россияне уже не первый месяц безуспешно пытаются взять Бахмут, теряя там множество своих сил, возникает вопрос – почему он так важен для них?
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что этот украинский город является для России скорее политическим и идеологическим вопросом, а не военным. Так, если бы захватчикам удалось оккупировать Бахмут, они предоставили бы этой "победе" огромную огласку, чтобы поднимать боевой дух личного состава и привлекать в армию новых оккупантов.
- Сейчас они оказались в ситуации, когда лошадей на переправе не меняют, так что не могут изменить направление своих основных боевых усилий. Ведь если они ослабят давление на украинские силы в этом районе, то мы можем перейти в контрнаступление.