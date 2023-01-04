Россияне "сдулись", – военный эксперт рассказал, какая ситуация в Бахмуте

Бахмут уже некоторое время остается самой горячей точкой на фронте. Российские оккупанты не жалеют сил на данном направлении, однако все же их наступление там "захлебнулось".

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что территорию на Бахмутском направлении принялись оккупировать несколько российских частных военных компаний, и у них это просто не выходит.

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Россияне "сдулись" в районе Бахмута

Свитан отметил, что наступление российских оккупационных войск на Бахмутском направлении "захлебнулось".

Они "сдулись". Есть такое понятие в армии. "Сдулись" по многим причинам. Основная – это нехватка боеприпасов,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Ведь, объяснил он, в последнее время мы уничтожили несколько крупных российских складов с боеприпасами, в частности, в Ирмино и Кадиевке. К тому же ВСУ работает по определенным логистическим цепочкам, поэтому сейчас интенсивность вражеских обстрелов в районе Бахмута упала, по меньшей мере, вдвое.

Военный эксперт добавил, что без поддержки артиллерии очень сложно выполнять боевые задания, например в режиме наступления с поля на город, на хорошую линию укрепления. Поэтому можно сказать, что в районе Бахмута россияне "сдулись".

Свитан рассказал о ситуации вокруг Бахмута и провале там российского наступления: смотрите видео

Какие российские ЧВК воюют у Бахмута

Полковник запаса ВСУ отметил, что вагнеровцы уже открыто заявляют о нехватке боеприпасов, обвиняя в этом российское командование. В то же время, это все же проблема логистики, которую наши воины уничтожают благодаря HIMARS.

Поэтому в районе Бахмута только пока эта причина – уменьшение количества боеприпасов. Живой силы там хватает,

– заявил Свитан.

По его словам, в район Бахмута забрасываются преимущественно вагнеровцы и некоторые другие частные военные компании. Всего там воюют около 3 ЧВК. Также есть некоторые подразделения российской армии, осуществляющие соответствующие наступательные задачи. Речь в основном о морской пехоте и воздушно-десантных войсках.

Военный эксперт добавил, что в районе Макеевки, чуть южнее Донецка и юго-восточнее Донецко-Макеевской агломерации действительно находятся мобилизованные россияне. Таким образом оккупанты пытаются увеличить плотность войск до глубины 50 километров.

Какая ситуация у Бахмута: коротко