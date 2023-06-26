В рамках более широкого контрнаступления Украина получила толчок в своих штурмах вокруг Бахмута в Донецкой области, заявили в разведке.

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Силы обороны продвигаются вперед

Украинские войска продвинулись как на северном, так и южном флангах города-крепости, констатировали в британском Минобороны.

Было немного доказательств того, что Россия сохраняет какие-либо значительные резервы оперативного уровня сухопутных сил, которые можно было бы использовать для усиления против многих угроз, с которыми она сейчас сталкивается в сильно разделенных секторах, от Бахмута до восточного берега Днепра более 200 километров,

– отметили в разведке.

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