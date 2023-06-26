У межах ширшого контрнаступу Україна отримала поштовх у своїх штурмах навколо Бахмута в Донецькій області, заявили у розвідці.
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Сили оборони просуваються вперед
Українські війська просунулися як на північному, так і на південному флангах міста-фортеці, констатували у британському Міноборони.
Було небагато доказів того, що Росія зберігає будь-які значні резерви оперативного рівня сухопутних сил, які можна було б використати для посилення проти багатьох загроз, з якими вона зараз стикається у сильно розділених секторах, від Бахмута до східного берега Дніпра понад 200 кілометрів,
– зазначили у розвідці.
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Бої за Бахмут: останні новини
- Вранці 26 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії. Противник вибивається з позицій на флангах міста.
- Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов в ефірі 24 Каналу розповів, що упродовж останнього тижня нашим воїнам вдалося просунутися всередині Бахмута. Окупанти перебувають у скрутному становищі. У них багато ліквідованих та поранених, ще частина загарбників потрапила в полон.
- Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що ситуація навколо Бахмута досі залишається напруженою. Однак, Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії та тисну ворога. Лише за добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів.