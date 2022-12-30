Бахмут – самая горячая точка планеты: украинские снайперы рассказали о боях, которые ведутся в городе

Российские войска не оставляют попыток оцепить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери.

Проект "Украинский Свидетель" опубликовал видео из Бахмута, сообщает 24 канал. Украинские военные, защищающие его от оккупантов уже почти пять месяцев, рассказали, что происходит в городе и его окрестностях.

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Захватчики пытаются захватить Бахмут

Российские оккупанты большими силами пытаются окружить Бахмут. Бои за город ведутся с 1 августа.

Россияне не стесняются применять здесь любую артиллерию, в том числе и тяжелую,

– рассказал один из героев.

В видео, опубликованном проектом "Украинский свидетель", можно увидеть украинских защитников. Бойцы – снайперы, воюющие с оккупантами с 2015 года.

"Россияне передвигаются и занимаются организацией наступления ночью. Сначала обстреливают украинские позиции с РПГ, очень любят это делать, потом другая группа подползает к позиции и забрасывает ее гранатами. Моя задача – уничтожать противника на подходах", – отметил один из защитников.

По словам военного, за одну его смену, если россияне идут на штурм, количество пораженных целей может насчитывать десятки оккупантов.

"Они даже не пригибаются, только прячутся за зданиями и остатками местности", – рассказал боец.

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Вагнеровцы скоро закончатся

Бойцы рассказали, чем на самом деле является ЧВК "Вагнер", которая принадлежит "повару Путина" Евгению Пригожину.

"Это заключенные, не имеющие боевого опыта. Регулярные войска значительно хитрее и осведомленнее, а вагнеровцы идут на забой. Путь у них только один – вперед, потому что сзади их ждут свои же, которые стреляют дезертирам в спину", – заметил защитник.

По словам военных, оккупанты не жалеют своих солдат – бросают раненых и не намерены их забирать, несмотря на то, что те кричат и молят о помощи.

Буряты закончились, скоро закончатся и вагнеровцы. Посмотрим, кого они пришлют после этого,

– смеются защитники Бахмута.

Бойцы рассказали, что очень много россиян переодеваются в форму ВСУ. Учитывая, что линия столкновения постоянно передвигается, бывает крайне сложно не перепутать своих и чужих.

"Россияне снимают с наших раненых форму и бронежилеты. В то же время украинских раненых одевают в российский пиксель и, если "трехсотых" транспортировать тяжело, россияне их просто расстреливают. Затем из этого создают фейки, будто мы казним российских пленных", – объясняет снайпер.

В Бахмуте осталось много жителей. Несмотря на перманентную опасность обстрелов, они занимаются обычными делами. В городе работают даже аптеки, рынок и другие объекты инфраструктуры.

Коммунальщики также выполняют свою работу. Многие местные отказываются уезжать – люди живут в подвалах, а бойцы ВСУ помогают им едой и теплыми вещами.

Смотрите фото из Бахмута / Фото "Украинский свидетель"

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