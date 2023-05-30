Зачищают окопы от окупантов: Сырский показал видео из-под окрестностей Бахмута

Украинские защитники продолжают наступать на флангах Бахмута. Так, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поделился видео, где бойцы 3 штурмовой бригады проводят удачную операцию у окрестностей города-крепости.

Кроме того, украинские защитники заняли несколько позиций, которые до этого удерживали россияне. Сырский отметил, что Вооруженные силы "эффективно уничтожают врагов".

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Сырский показал работу ВСУ под Бахмутом

На этих кадрах украинские бойцы выбивают россиян из окопов, которые они долго рыли на подступах к Бахмуту. В результате операции наши солдаты ликвидировали нескольких оккупантов и уничтожили их укрепрайоны.

Бойцы 3 штурмовой бригады контратакуют под Бахмутом: видео 18+

Бойцы на видео также подчеркнули, что они продолжат свою работу по деоккупации наших территорий. Сырский поблагодарил их за власть работу и напоследок произнес национальный лозунг – Слава Украине!

Какая ситуация сейчас в Бахмуте

Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 29 мая рассказал, что на замену вагнеровцам в Бахмут заходят мотострелковые подразделения и воздушно-десантные войска России. По его словам, украинское командование знает их наименования, командиров и боевой потенциал.

Ранее об уходе своих бойцов из Бахмута, где многие месяцы ведутся изнурительные бои, заявил глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Кроме этого Сергей Череватый пояснил, что за последние дни произошло существенное уменьшение боев у города-крепости. Он отметил, что 29 мая боевых столкновений – не было совсем.

3-я отдельная штурмовая бригада – подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное 9 марта 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов", созданного в Киеве в первые дни российского вторжения. 26 января 2023 года подразделение превратили в отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВСУ. Ранее известен как Силы специальных операций полка "Азов".