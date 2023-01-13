Минус 9 вагнеровцев: украинские бойцы отразили все атаки под Бахмутом

Вагнеровцы не прекращают штурмовать Бахмут в Донецкой области. Украинские воины сдерживают оккупантов и причиняют им потери.

В течение 12 января штурмовые группы вагнеровцев пытались захватить опорные пункты украинских пограничников. Российские наемники то и дело безуспешно штурмовали один из рубежей обороны в Бахмуте.

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16 вагнеровцев стали "трехсотыми"

Наши защитники отразили все атаки, уничтожили 9 захватчиков. Еще 16 вагнеровцев получили ранения.

Известно, что оккупанты из ЧВК "Вагнера" воюют на Бахмутском направлении, где Россия несет бешеные потери. Тела убитых вагнеровцев массово перевозят в Россию дальнобойщики.

Украинские воины постоянно сдерживают вагнеровцев и даже добывают трофеи в боях с оккупантами. Так нашим военным удалось захватить лазерный детектор вагнеровцев.

Какая ситуация под Бахмутом