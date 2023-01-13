Минус 9 вагнеровцев: украинские бойцы отразили все атаки под Бахмутом
Источник:ГПСУ
Вагнеровцы не прекращают штурмовать Бахмут в Донецкой области. Украинские воины сдерживают оккупантов и причиняют им потери.
В течение 12 января штурмовые группы вагнеровцев пытались захватить опорные пункты украинских пограничников. Российские наемники то и дело безуспешно штурмовали один из рубежей обороны в Бахмуте.
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16 вагнеровцев стали "трехсотыми"
Наши защитники отразили все атаки, уничтожили 9 захватчиков. Еще 16 вагнеровцев получили ранения.
Известно, что оккупанты из ЧВК "Вагнера" воюют на Бахмутском направлении, где Россия несет бешеные потери. Тела убитых вагнеровцев массово перевозят в Россию дальнобойщики.
Украинские воины постоянно сдерживают вагнеровцев и даже добывают трофеи в боях с оккупантами. Так нашим военным удалось захватить лазерный детектор вагнеровцев.
Какая ситуация под Бахмутом
- Участок фронта Бахмут – Соледар сейчас самый горячий на фронте. Россияне продолжают наступление в районе Соледара. Цель оккупантов – прорвать оборону украинских войск и захватить Соледар.
- Также россияне продолжают предпринимать попытки окружения Бахмута. Наши воины мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери.
- В Минобороны сообщили о тяжелой ночи в Соледаре, где продолжались активные бои. Россияне поддерживают высокую интенсивность наступления и заявили, что взяли Соледар. Но в ВСУ опровергли информацию, сказав, что бои за Соледар все еще продолжаются.
- За этот участок фронта отвечает "повар" Путина, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Аналитики отметили, что Соледар – это едва ли не последний шанс Пригожина доказать свою профпригодность Путину.