Протягом 12 січня штурмові групи вагнерівців намагались захопити опорні пункти українських прикордонників. Російські найманці раз у раз безуспішно штурмували один з рубежів оборони в Бахмуті.

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16 вагнерівців стали "трьохсотими"

Наші захисники відбили усі атаки, знищили 9 загарбників. Ще 16 вагнерівців отримали поранення.

Відомо, що окупанти з ПВК "Вагнера" воюють на Бахмутському напрямку, де Росія зазнає шалених втрат. Тіла вбитих вагнерівців масово перевозять у Росію далекобійники.

Українські воїни постійно стримують вагнерівців і навіть здобувають трофеї у боях з окупантами. Так нашим військовим вдалося захопити лазерний детектор вагнерівців.

Яка ситуація під Бахмутом