Протягом 12 січня штурмові групи вагнерівців намагались захопити опорні пункти українських прикордонників. Російські найманці раз у раз безуспішно штурмували один з рубежів оборони в Бахмуті.
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16 вагнерівців стали "трьохсотими"
Наші захисники відбили усі атаки, знищили 9 загарбників. Ще 16 вагнерівців отримали поранення.
Відомо, що окупанти з ПВК "Вагнера" воюють на Бахмутському напрямку, де Росія зазнає шалених втрат. Тіла вбитих вагнерівців масово перевозять у Росію далекобійники.
Українські воїни постійно стримують вагнерівців і навіть здобувають трофеї у боях з окупантами. Так нашим військовим вдалося захопити лазерний детектор вагнерівців.
Яка ситуація під Бахмутом
- Ділянка фронту Бахмут – Соледар наразі найбільш гаряча на фронті. Росіяни продовжують наступ в районі Соледара. Мета окупантів – прорвати оборону українських військ і захопити Соледар.
- Також росіяни продовжують здійснювати спроби оточення Бахмута. Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати.
- У Міноборони повідомили про важку ніч в Соледарі, де тривали активні бої. Росіяни підтримують високу інтенсивність наступу та навіть заявили, що взяли Соледар. Та в ЗСУ спростували інформацію, сказавши, що бої за Соледар все ще тривають.
- За цю ділянку фронту відповідає "кухар" Путіна, власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Аналітики зазначили, що Соледар – це чи не останній шанс Пригожина довести свою профпридатність Путіну.