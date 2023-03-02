Как потепление влияет на бои за Бахмут: объяснение британской разведки
Источник:Министерство обороны Великобритании
Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону в Бахмуте. Однако потепление в регионе усложнит передвижение по местности.
Тяжелая бронетехника будет тяжело использоваться до конца марта. Об этом сообщили британские разведчики.
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Как потепление влияет на бои за Бахмут
Эксперты рассказали, что повышение температуры привело к грязи на местности, известной как "бездорожье". Это ограничивает передвижение по пересеченной местности.
Так, дневная температура почвы повысилась и сейчас она выше нуля. Как и в середине февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные повышения температуры остаются вероятными до следующей недели.
Прогнозируемые более теплые условия на часть зимы и весну приведут к дальнейшему ухудшению условий передвижения по пересеченной местности. В то же время условия будут в худшем состоянии до конца марта после окончательного потепления,
– отметили разведчики.
Следовательно, потепление добавит дополнительные проблемы в наземные операции и усложнит передвижение тяжелой бронетехники, особенно пересеченной местностью в районе Бахмута.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что каждый день на Бахмуте наши военные уничтожают террористов – они "упаковывают" их сотнями.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что оборона Вооруженных Сил в городе находится на достаточно высоком уровне.
- К тому же военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Бахмут имеет большое значение для противника. Именно поэтому оккупанты, не считая потери, стараются изо всех сил продвинуться вперед.