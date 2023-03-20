Три рубежа нашей обороны сдерживают оккупантов в Бахмуте: сводка с фронта от Свитана

Бахмут остается эпицентром боевых действий, Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов. Грамотно выбранные нашим командованием рубежи внутри города остановили противника.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, захватчики продолжают там обстрелы, а также летает их авиация.

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Три рубежа нашей обороны в Бахмуте

Полковник запаса ВСУ отметил, что у россиян постоянно есть определенный боевой ресурс в районе Бахмута. В то же время грамотно выбранные нашим командованием рубежи внутри города остановили противника.

Есть три рубежа обороны, которые прикрывают центр города и удерживают россиян от дальнейшего продвижения на юго-запад.

– подчеркнул Свитан.

В частности, по его словам, это шоссейка, которую мы удерживаем. К ней врагу очень сложно подойти, ведь речь идет о километрах простреливающегося пространства.

Карта боевых действий возле Бахмута / Скриншот с видео

Во-вторых, это река Бахмутка с востока. Россияне также не могут к ней подойти по некоторым участкам, так что она очень хорошо сдерживает оккупационные войска.

Третьим рубежом, заявил он, является завод по обработке цветных металлов. Это большая промзона, которая также удерживает россиян от продвижения. Чуть севернее уже начинаются возвышенности, в которые также уперлись оккупанты и не могут их пройти.

Можно говорить о том, что фронт стабилизировался,

– сказал полковник запаса ВСУ.

То есть, пояснил он, боевая нагрузка не снялась, захватчики продолжают обстрелы и летает их авиация. Просто враг не может продвинуться благодаря нашим рубежам обороны.

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Какая ситуация на других участках фронта

Военный эксперт рассказал, что на Запорожском и Херсонском фронтах наблюдается уменьшение количества попыток противника прощупать обстановку. Оккупантам уже нечем это делать, потому что они экономят боеприпасы.

Что касается Донецкого и Луганского направлений, то, по словам военного эксперта, там продолжаются атаки противника, хотя их интенсивность упала вдвое.

Остались лишь очаговые, точечные действия россиян в районе Марьинки, Авдеевки, Кременной и преимущественно эпизодические возле Сватово,

– отметил Свитан.

Поэтому, резюмировал он, есть несколько точек, где российские захватчики прилагают максимум усилий, при этом уменьшая наступательные действия на других участках.

Полковник ВСУ в запасе считает, что до конца месяца у врага останется боевой резерв, а уже с апреля – пойдет на убыль, поскольку сил и средств будет уже недостаточно для выполнения наступательных действий, даже в районе Бахмута или Кременной.

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