Железная дорога из Бахмута – линия боевого столкновения, – Жданов о действиях ВСУ на этом направлении

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают активные атаки россиян на юге и юго-западе от Ивановского. На других участках атакуют украинские бойцы, особенно на линии Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, есть информация, пока не подтвержденная официально, что Клищеевка практически полностью в серой зоне.

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Клещеевка – в серой зоне

Жданов отметил, что, по некоторым данным, Клищеевка сейчас практически полностью в серой зоне. Россияне пошли на железную дорогу, которая стала линией боевого столкновения.

Враг пошел за железную дорогу, которая выходит из Бахмута. Она стала линией боевого столкновения. Враг откатился за железнодорожную насыпь и пытается удержать позиции, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Из Клещеевки они практически вышли. Почти вся Клищеевка расположена к железной дороге,

– объяснил он.

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