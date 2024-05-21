Это кладбище, – Гайдай сказал, какие успехи россиян в Белогоровке

Еще 20 мая Россия отчиталась об оккупации села Белогоровка, расположенного на границе Луганской и Донецкой областей. Впрочем, информация не соответствует действительности – украинские военные не отступали.

В Белогоровке очень активные наступательные действия. Постоянно продолжаются достаточно мощные бои. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, подчеркнув, что нужно брать информацию исключительно от Генштаба.

Важно для прочтения В Волчанске продолжаются уличные бои, враг давит на Часов Яр: как изменилась линия фронта за неделю

Об "успехах" россиян

В начале полномасштабного вторжения российские военные захватили Белогоровку, а уже 19 сентября 2022 года Силы обороны отбросили врага на окраину поселка. Такая операция россиян была очень выгодной для Украины, ведь они тогда потеряли более 100 единиц тяжелой техники и около полутысячи личного состава.

Посчитали, что полноценный батальон там положили. Белогоровка – неплохой плацдарм для россиян мог бы быть. Но на сегодня это кладбище,

– сказал Гайдай.

Бои неподалеку Белогоровки: смотрите на карте

С тех пор российские войска почти непрерывно бомбардируют город. Противник фактически полностью уничтожил населенный пункт. Остались только свалки от жилых домов и административных зданий. Люди там уже давно не проживают. Россияне давно говорят, что повторно захватили Белогоровку, но это не соответствует действительности.

Первая битва за Белогоровку 7 мая 2022 года школа в Белогоровке Луганской области была разбомблена российскими войсками во время битвы за Северодонецк. Смерть по меньшей мере двух человек была подтверждена, в то же время власти заявили, что фактическое количество погибших приблизилось к 60.

В то время в подвале дома находилось около девяноста человек, которые, по словам президента Владимира Зеленского, составляли большинство населения поселка. Здание пострадало от российского авиаудара, в результате чего вспыхнуло, а большое количество людей оказалось в ловушке. С этой атаки начался первый бой за Белогоровку.

Источник: Википедия

Что происходит в Луганской области