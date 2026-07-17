Кремль жертвует тысячами военных ради незначительного продвижения: CNN о битве за Константиновку

Бои за Константиновку в Донецкой области стали одним из самых ярких примеров войны на истощение между Украиной и Россией. Несмотря на год непрерывного наступления, российские войска так и не смогли полностью захватить город, понеся огромные потери.

В CNN пришли к выводу, что Кремль готов заплатить чрезвычайно высокую цену даже за минимальные территориальные завоевания.

Что известно о ситуации в Константиновке?

CNN опубликовал большой анализ боев за Константиновку, которые длились почти год. Журналисты изучили спутниковые снимки, геолокацию видео, а также пообщались с украинскими военными и очевидцами, чтобы воссоздать ход российского наступления.

В материале отмечается, что наступление России было медленным, чрезвычайно затратным и сопровождалось значительными человеческими потерями.

По оценкам западных чиновников, которые приводит CNN, в конце 2025 года Россия ежемесячно теряла от 25 до 35 тысяч военных убитыми и ранеными. Издание объясняет такие потери эффективным применением Украиной ударных беспилотников, а также почему российская армия продолжала использовать тактику массированных атак волнами.

За последний год российские беспилотники значительно увеличили дальность полета, что существенно осложнило оборону Константиновки и логистику украинских войск.

Если летом 2025 года до города еще можно было относительно безопасно добраться по дорогам, защищенным специальными сетками от FPV-дронов, то уже весной 2026 года они были усеяны разбитыми автомобилями.

Несмотря на хвастливые заявления Москвы о захвате Константиновки, украинские военные продолжали демонстрировать свое присутствие в городе. Через неделю после заявлений российского Минобороны 19-й армейский корпус ВСУ обнародовал кадры ударов по оккупантам.

Враг рисует победы на экранах, но на практике его уничтожают наши подразделения,

– говорят военные.

За год непрерывных боев Константиновка, площадь которой составляет всего 66 квадратных километров, почти полностью превратилась в руины. В то же время даже в случае полного захвата города российским войскам понадобится еще как минимум год тяжелых боев, чтобы приблизиться к Краматорску и Славянску.

Кремль готов платить чрезвычайно высокую цену за минимальные территориальные завоевания, а отдельные успехи российские власти вынуждены преувеличивать или даже выдавать за уже достигнутые победы.

Напомним, 3 июля Владимир Путин заявил о якобы захвате Константиновки. В то же время уже на следующий день Генеральный штаб ВСУ, группировка войск "Восток" и аналитики ISW опровергли эти утверждения.

Президент Владимир Зеленский также назвал слова российского диктатора ложными.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он не пересечет линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", – заявил президент.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что Путин якобы готов принять Зеленского только в Москве.