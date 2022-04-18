Бои за Кременную в Луганской области продолжались трое суток

Российским войскам удалось установить контроль над городом Кременная в Луганской области. Бои за него продолжались три дня, и врагу пришлось наступать значительно превосходящими силами.

О захвате Кременной утром 18 апреля сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в городе ведутся уличные бои, а эвакуировать жителей уже нет возможности.

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Глава Кременской военной администрации Александр Дунец рассказал, что бои за город длились три дня. Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.

Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, которое не больше чем взвод, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся,

– рассказал Александр Дунец.

Он также сообщил, что сейчас продолжаются тяжелые бои в окрестностях – несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск.

Россияне же после того, как вошли в город, расстреливают все автомобили, которые видят. Следовательно, у мирных жителей, которые до этого не покинули Кременную, почти нет шансов эвакуироваться.

Есть информация, что они расстреляли один из таких автомобилей с гражданскими. Четверо человек погибли. Один человек получил ранение. Но ему не могут оказать помощь. Ведь спасатели не могут до него добраться из-за боев.

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