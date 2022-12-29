У Кременной ожесточенные бои, россияне бросают огромные силы, – Гайдай

Возле Кременной проходят ожесточенные бои. Информация о том, что ВСУ вошли в город, не соответствует действительности.

Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, украинские силы обороны находятся непосредственно у Кременной.

К теме Похоже, скоро вернем Северодонецк и Лисичанск, – военный эксперт.

Кременная важна для россиян

"Там ведутся ожесточенные бои, куда россияне стягивают и перебрасывают новые подразделения. Сейчас очень многих "вагнеровцев" перебросили на это направление", - сообщил глава Луганской ОВА.

По словам чиновника, командование российских оккупационных войск понимает, что Кременная – важный стратегический населенный пункт и его потеря будет крайне болезненной для обороны Луганской области.

После потери Кременной есть несколько вариантов наступления и продвижения наших войск, поэтому россияне сейчас туда и перебрасывают огромное количество сил и средств, чтобы сдержать наши силы обороны.

– рассказал Гайдай.

Упорные бои у Кременной: смотреть видео

Контрнаступление россиян бесполезно

Чиновник сообщил, что у Кременной постоянно идут бои и оккупанты проводят контрнаступательные действия, но они напрасны.

Надеемся, что так и дальше будет. Пусть понемногу, но все же наши войска будут продвигаться вперед,

– выразил надежду Гайдай.

Командование сохраняет жизнь украинских военных

Глава Луганской ОВА сообщил, что Кременная, вероятно, будет деоккупирована в начале 2023 года.

"Никаких прогнозов я делать не буду – я не Ванга, но могу сказать, что наше военное руководство делает все возможное", – сказал Гайдай.

По мнению чиновника, продвижение наших войск и деоккупация населенных пунктов могут быть не очень быстрыми, поскольку украинская тактика отличается от присущей россиянам – штурмовать города в лобовую с огромными потерями.

Наше командование сохраняет жизнь военных, потому все планируется тщательно. Даже если мы можем взять Кременную через две недели путем огромных потерь, или за полтора месяца, сохраняя жизнь наших военных, то лучше пусть это будет полтора месяца,

– подытожил Гайдай.

Битва за Кременную: важные новости