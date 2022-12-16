У оккупантов серьезно кровоточит "подбрюшье" на одном из самых горячих направлений фронта

В течение последней недели российские оккупанты, используя ресурс подразделений 20-й и 41-й общевойсковых армий, в том числе 237 танкового полка, 252 и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, 104-го десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии, а также 55-й мотострелковой бригады, пытались совершать отчаянные наступательные действия в районе Кременной.

Демилитаризация собственноручно

Результат? Результат – Вооруженные Силы Украины в районе Дибровы, в направлении Кременной , продвинулись на 1,5 километра, не просто заняв новые позиции, но и расширив вокруг населенного пункта серую зону, то есть увеличив то, что я в шутку называю оперативное окружение серой зоной.

Важно Быть или не быть "200-тысячному наступлению на Киев"

То есть в течение последней недели, хотя, по сути, гораздо дольше, все эти вышеупомянутые подразделения и не только они попросту демилитаризировались в бесполезных наступательных рефлексиях, тем самым еще больше нивелируя свой оборонный потенциал.



Оккупантов понемногу оттесняют от Кременной / Фото "Восточного варианта"

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Простой выбор для оккупантов

И в этой всей чудесной истории пока без ответа остается только один вопрос – какое направление у российских оккупационных войск посыпется первым – Кременная или Сватово?

Не хочется гадать на кофейной гуще, но, похоже, юго-западное "подбрюшье" у российских оккупационных войск кровоточит безудержно и необратимо.