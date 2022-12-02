Наши войска достаточно близко к Кременной, – Гайдай рассказал, какая ситуация на фронте

В Украине началась зима, и она должна помочь нашим защитникам быстрее деоккупировать территории. Так, если еще на прошлой неделе ВСУ продвигались по болотам, то сейчас почва в основном промерзла.

Это немаловажный фактор, поскольку под прикрытием тяжелой техники в ближайшее время можно будет быстрее продвигаться. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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ВСУ в нескольких километрах от Кременной

Наши войска уже достаточно близко к Кременной. Мы уже показывали видео с креминской подстанции, а это буквально в нескольких километрах от самого населенного пункта. Очень надеюсь, что в ближайшее время ВСУ порадуют нас хорошими новостями,

– сообщил глава Луганской ОВА.

По его словам, есть определенные признаки, что оккупанты понимают, что не удержат Кременную. К примеру, они строят вторую линию обороны возле Старобельска, вглубь Луганской области.

"То есть четко понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными Силами Украины", – резюмировал Гайдай.

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Оккупанты привезли много личного состава и техники

Гайдай рассказал, что от Кременной идут дороги в разные направления: Сватово, Рубежное и Северодонецк. Рубежное расположено совсем рядом, но не может быть мощной крепостью, потому что с 24 февраля захватчики разрушили половину города. Следовательно, закрепиться и держать оборону там оккупанты не смогут.

Более того, мотивация украинских военных и российских совершенно разная. Так, россияне только приближается какая-то угроза – не держат оборону, а быстро убегают.

"Но это все равно не будет легкой прогулкой для наших военных, потому что оккупанты привезли огромное количество личного состава и военной техники на территорию Луганской области. Я уже говорил это много раз, но повторю: каждый метр Луганщины дается очень тяжело", – подчеркнул глава Луганская ОВА.

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