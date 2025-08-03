Россияне на Донетчине пытаются блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, – Силы обороны
- Российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию в Донецкой области, проводя наступательные действия в нескольких районах.
- Украинские защитники отражают атаки на разных направлениях, включая Лиманский, Северский, Краматорский и Добропольский.
В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, враг не прекращает штурмы. На Покровском направлении российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".
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Что сейчас происходит на фронте?
По словам военных, на Покровском направлении зафиксированы наступательные действия в районах Родинского, Новоэкономического, Мирнограда, Лисовки и Звирово.
Также украинские защитники отражали атаки противника возле Удачного, Филиала и Молодецкого.
В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника,
– отметили в ОСУВ "Хортица".
На Новопавловском направлении российская армия сосредоточила свои усилия в районах Толстого, Малиевки и Мирного, там продолжаются тяжелые бои. По словам военных, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.
На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки противника возле населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Мирное, Шандриголовое, Колодязи, Торское и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций в районе Серебрянки, Григорьевки, Северска и Выемки.
На Краматорском и Торецком направлениях россияне направили штурмовые действия на оборонительные укрепления неподалеку Белой Горы, Щербиновки, Александро-Калинового, Александро-Шультино и в городской застройке Торецка. Украинские защитники держат оборону и уничтожают превосходящие силы врага.
На Добропольском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмовые действия в районе Заповедного, Попового Яра, Маяка и Владимировки.