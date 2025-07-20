Продолжаются тяжелые бои: россияне пытаются прорвать оборону на Покровском направлении

Российские войска продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются прорвать оборону. В то же время Силы обороны дают достойный отпор оккупантам и ведут ожесточенные бои.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

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Что происходит на Покровском направлении?

Покровское направление остается самым горячим на фронте: именно там фиксируется самая высокая активность противника.

По данным ОСУВ "Хортица", в течение суток российские захватчики атаковали позиции Сил обороны в районе Русиного Яра, Полтавки, Попива Яра, Новоэкономичного, Родинского, Николаевки, Сухого Яра, Звериного, Миролюбовки и Лисовки.

Также захватчики атаковали наши укрепления возле Удачного, Молодецкого, Орехового, Новосергиевки, Дачного и Алексеевки,

– добавили военные.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что сейчас на фронте продолжаются тяжелые бои, ведь противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

К слову, ранее представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что россияне пытаются продвигаться в направлении Константиновки, а также обходить Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда. В то же время информация врага о начале активного штурма Покровска не соответствует действительности.