Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

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Що відбувається на Покровському напрямку?

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті: саме там фіксується найвища активність противника.

За даними ОСУВ "Хортиця", протягом доби російські загарбники атакували позиції Сил оборони в районі Русиного Яру, Полтавки, Попіва Яру, Новоекономічного, Родинського, Миколаївки, Сухого Яру, Звірового, Миролюбівки та Лисівки.

Також загарбники атакували наші укріплення біля Удачного, Молодецького, Горіхового, Новосергіївки, Дачного та Олексіївки,

– додали військові.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що наразі на фронті тривають важкі бої, адже противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

До слова, раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що росіяни намагаються просуватися в напрямку Костянтинівки, а також обходити Покровську агломерацію з боку Мирнограда. Водночас інформація ворога про початок активного штурму Покровська не відповідає дійсності.