Продвижение с "просачиванием": в ВСУ рассказали о тактике россиян под Покровском

Российская армия вблизи Покровска пытается просачиваться в населенные пункты вблизи города малыми группами. В то же время враг избегает городских боев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Виктор Трегубов рассказал, что российские захватчики сейчас пытаются в первую очередь прервать коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Для того, чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу: зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с просачиванием,

– пояснил спикер.

В то же время Трегубов добавил, что россияне пытаются обойти Покровск и избегают городских боев. Однако украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по вражеским войскам удары, в том числе дронами и высокоточным оружием.

К слову, в Генштабе ВСУ 4 января в утренней сводке с фронта рассказали, что на Покровском направлении Силы обороны за минувшие сутки остановили 40 штурмовых и наступательных действий России. Оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасильевка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлиное и Покровск.