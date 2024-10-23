Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Нацгвардии Руслана Музычука для "УП". К тому же было ликвидировано 307 захватчиков.

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Нанесены сокрушительные потери

Отмечается, что во время этих атак противник активно использовал пехоту. Несмотря на это, подразделения Нацгвардии отбили все атаки, уничтожив 307 захватчиков, из которых 157 – это безвозвратные потери.

В то же время украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу, эффективно применяют дроны и наносят удары по вражеской технике и логистике.

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В последние дни, отмечает Музычук, противник активнее использует артиллерию для подавления наших позиций по всему фронту, в частности в районе Селидово. Только за минувшие сутки враг совершил 559 артиллерийских и ракетных обстрелов по восточным направлениям, что значительно больше, чем весной.

Под прикрытием массированных обстрелов, российские войска пытаются штурмовать с трех направлений, концентрируя усилия южнее Селидово и у Цукурино.

Также наблюдается накопление пехоты для дальнейших атак небольшими группами по 5-7 человек, без поддержки бронетехники, с интервалом в 20-30 минут. Оккупанты пытаются использовать лесополосы и рельеф местности для прикрытия своих перемещений.

Уничтожение российской техники

По словам Музычука, несмотря на сложности, украинские военные уничтожили за минувшие сутки не только 3 роты оккупантов, но и значительное количество техники, в частности: 1 танк, 4 единицы бронетехники, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ.

Он также добавляет, что последний месяц россияне существенно усилили свое присутствие средствами радиоэлектронной борьбы, что затрудняет работу для украинской аэроразведки. Но нашим операторам дронов удается находить новые способы для эффективного поражения противника.

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