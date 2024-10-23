Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника Нацгвардії Руслана Музичука для "УП". До того ж було ліквідовано 307 загарбників.

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Завдано нищівних втрат

Зазначається, що під час цих атак противник активно використовував піхоту. Попри це, підрозділи Нацгвардії відбили всі атаки, знищивши 307 загарбників, з яких 157 – це безповоротні втрати.

Водночас українські військові продовжують контрбатарейну боротьбу, ефективно застосовують дрони та завдають ударів по ворожій техніці й логістиці.

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Останніми днями, зазначає Музичук, противник активніше використовує артилерію для придушення наших позицій по всьому фронту, зокрема в районі Селидового. Лише за минулу добу ворог здійснив 559 артилерійських та ракетних обстрілів по східних напрямках, що значно більше, ніж навесні.

Під прикриттям масованих обстрілів, російські війська намагаються штурмувати з трьох напрямків, концентруючи зусилля південніше Селидового та біля Цукуриного.

Також спостерігається накопичення піхоти для подальших атак невеликими групами по 5-7 осіб, без підтримки бронетехніки, з інтервалом у 20-30 хвилин. Окупанти намагаються використовувати лісосмуги й рельєф місцевості для прикриття своїх переміщень.

Знищення російської техніки

За словами Музичука, попри складнощі, українські військові знищили за минулу добу не лише 3 роти окупантів, а й значну кількість техніки, зокрема: 1 танк, 4 одиниці бронетехніки, 8 автомобілів, 2 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ.

Він також додає, що останній місяць росіяни суттєво посилили свою присутність засобами радіоелектронної боротьби, що ускладнює роботу для української аеророзвідки. Але нашим операторам дронів вдається знаходити нові способи для ефективного ураження противника.

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