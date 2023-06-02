Новая горячая точка: Жданов рассказал о боях у Шебекино и реакции Путина
Российские добровольцы начали "освобождение" России от путинского режима. В районе Шебекино идут активные боевые действия.
Применяются танки, грады и т.д. Вооруженные столкновения переходят в систематические боевые действия. Как ситуация будет развиваться дальше – будет видно. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, 24 Канал.
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Путин не контролирует ситуацию
Очень интересная реакция у российской стороны. Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинской администрации "орденом мужества". За что – непонятно.
При чем здесь глава администрации к защите города? Это, наверное, "жест доброй воли" для граждан Шебекино,
– говорит Жданов.
Путин не может ничего поделать, не контролирует ситуацию и не может обеспечить правопорядок на территории этого населенного пункта.
"Поэтому у нас появляется новая горячая точка. Но это внутренние дела России. Украина и ВСУ не участвуют, это сугубо граждане России, все они имеют российский паспорт. Это их сопротивление за свободу России. Мы только наблюдатели", – подытожил военный эксперт.
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Что происходит в Шебекино: коротко
- Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 1 июня передали дежурный "привет" с границы. Сообщается, что в районе Шебекино Белгородской области продолжаются бои.
- Добровольцы сообщили, что удалось накрыть представителей МВД. Интересно, что соответствующую информацию им предоставили местные жители.
- У россиян из-за этих событий настоящая паника. Многие скупают бензин и пытаются уехать.
- Российские добровольцы обнародовали по рейду на территории Белгородщины. На них видно, как военные едут "родными просторами" на боевой бронированной машине.
- Впоследствии бойцы ударили по скоплению путинской армии в городе Шебекино. Пока неизвестно, сколько захватчиков удалось обезвредить.