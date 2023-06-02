Новая горячая точка: Жданов рассказал о боях у Шебекино и реакции Путина

Российские добровольцы начали "освобождение" России от путинского режима. В районе Шебекино идут активные боевые действия.

Применяются танки, грады и т.д. Вооруженные столкновения переходят в систематические боевые действия. Как ситуация будет развиваться дальше – будет видно. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, 24 Канал.

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Путин не контролирует ситуацию

Очень интересная реакция у российской стороны. Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинской администрации "орденом мужества". За что – непонятно.

При чем здесь глава администрации к защите города? Это, наверное, "жест доброй воли" для граждан Шебекино,

– говорит Жданов.

Путин не может ничего поделать, не контролирует ситуацию и не может обеспечить правопорядок на территории этого населенного пункта.

"Поэтому у нас появляется новая горячая точка. Но это внутренние дела России. Украина и ВСУ не участвуют, это сугубо граждане России, все они имеют российский паспорт. Это их сопротивление за свободу России. Мы только наблюдатели", – подытожил военный эксперт.

Жданов о ситуации в Шебекино: смотрите видео

Что происходит в Шебекино: коротко