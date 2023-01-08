ВСУ отстояли Соледар, туда перебросили резервы, – военный эксперт Жданов
Прошедшие сутки 7 января были чрезвычайно горячими в Соледаре Донецкой области. Однако Вооруженным Силам Украины удалось отстоять город.
В Генштабе ВСУ приняли соответствующее решение и в Соледар перебросили дополнительные резервы. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.
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Соледар под контролем Украины
В настоящее время Вооруженные Силы Украины контролируют большую часть города, в том числе его центр. В то же время там продолжаются ожесточенные бои. А именно в восточных окрестностях Соледара, а также на Север и Юг от города.
Оккупанты концентрируют свои усилия на дальнейших попытках установить контроль над Донецкой областью. Более того, российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении,
– сообщил военный эксперт.
За прошедшие сутки ВСУ отбили ряд атак оккупантов
Кроме того, за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских захватчиков в районах следующих населенных пунктов:
- Стельмаховка;
- Макеевка;
- Диброва;
- Белогоровка на Луганщине;
- Озаряновка;
- Соледар;
- Красна Гора;
- Подгородное;
- Бахмут;
- Клещиевка;
- Первомайское;
- Марьинка;
- Победа в Донецкой области.
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Последние новости из Соледара: коротко
- Российские оккупанты всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области. Для этого захватчики сконцентрировали немалые усилия на Востоке нашего государства. В Соледаре очень сложная ситуация.
- Украинские защитники отбивают атаки россиян и делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальный ущерб. Захватчики массированно бросают в бой личный состав, поэтому у них получилось несколько продвинуться. За прошедшие сутки в городе зафиксировали 76 обстрелов и 10 боевых столкновений.
- Захватчики планировали обойти Соледар с Юга, но не получилось и движение остановилось. Наши войска остановили врага вдоль водопровода, идущего от Славянска до Донецка. Поэтому россияне пытаются взять Соледар или двигаться немного к Северу от него. А уже с Севера зайти в Бахмут.
- В американском Институте изучения войны заявили, что, несмотря на утверждения российских источников, недавние достижения оккупантов в Соледаре не предвещают окружение Бахмута. Таким образом, украинские военные продолжают надежно защищать город.