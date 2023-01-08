ВСУ отстояли Соледар, туда перебросили резервы, – военный эксперт Жданов

Прошедшие сутки 7 января были чрезвычайно горячими в Соледаре Донецкой области. Однако Вооруженным Силам Украины удалось отстоять город.

В Генштабе ВСУ приняли соответствующее решение и в Соледар перебросили дополнительные резервы. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.

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Соледар под контролем Украины

В настоящее время Вооруженные Силы Украины контролируют большую часть города, в том числе его центр. В то же время там продолжаются ожесточенные бои. А именно в восточных окрестностях Соледара, а также на Север и Юг от города.

Оккупанты концентрируют свои усилия на дальнейших попытках установить контроль над Донецкой областью. Более того, российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении,

– сообщил военный эксперт.

За прошедшие сутки ВСУ отбили ряд атак оккупантов

Кроме того, за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских захватчиков в районах следующих населенных пунктов:

Стельмаховка;

Макеевка;

Диброва;

Белогоровка на Луганщине;

Озаряновка;

Соледар;

Красна Гора;

Подгородное;

Бахмут;

Клещиевка;

Первомайское;

Марьинка;

Победа в Донецкой области.

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