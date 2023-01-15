Россиянам нужна хотя бы маленькая победа, – военный эксперт о ситуации в Соледаре
Россияне 13 января объявили о захвате Соледара в Донецкой области. Однако информация, распространенная на уровне минобороны страны-агрессора, – полная ложь.
Об этом 24 Каналу рассказал литовский военный эксперт Ауримас Навис. Он напомнил, что часть населенного пункта по-прежнему находится под контролем украинских военных.
Обратите внимание Жажда власти: как пригожинская атака на Соледар сорвала планы Шойгу по захвату Бахмута
Как отметил Навис, Вооруженные Силы Украины удерживают северо-западную часть Соледара. Украинские защитники там стойко сдерживают натиск врага.
Почему россияне так хотят захватить Соледар
Однако российские оккупанты спешат объявить хоть о каких-то достижениях на поле боя в Украине.
"Уже почти год идет полномасштабная война России против Украины. Однако никаких больших успехов россияне так и не смогли показать ни своему режиму в Кремле, ни сторонникам этой войны", – отметил Навис.
Военный эксперт добавил, что, кроме Владимира Путина и его режима, большая часть населения России также поддерживает захватническую войну против Украины.
Россиянам нужна хотя бы маленькая победа. Соледар и Бахмут не имеют для России большого стратегического значения. Для оккупантов это больше символическое значение. Для россиян, в частности, для мобилизованных очень важно показать, что они хоть что-то получили,
– сказал Навис.
Он добавил, что боевой дух российских войск в Украине очень низок.
Ауримас Навис рассказал, какое значение для России имеют Бахмут и Соледар: смотрите видео
Боевой дух мобилизованных россиян очень низок
По словам военного эксперта, по-настоящему большая мотивация воевать в Украине есть только у представителей ЧВК "Вагнера".
Вагнеровцы – профессиональные убийцы и мародеры. Они пришли насиловать и убивать только потому, что им это нравится,
– отметил Навис.
А вот мобилизованные россияне, по мнению военного эксперта, не хотят участвовать в войне.
- Во-первых, они не умеют воевать.
- Во-вторых, когда мобилизованные оказываются на поле боя, то начинают осознавать, куда попали. По словам Нависа, к мобилизованным приходит понимание, что им нечего делать на украинской земле.
"Соответственно, и мотивация воевать у них очень маленькая. Они думают только о том, как выжить и вернуться домой", – отметил военный эксперт.
Он добавил, что россияне бьются за Соледар, чтобы доказать прежде всего самим себе, что воюют не зря.
Ситуация в Соледаре Донецкой области: коротко
- Украинские военные контролируют ситуацию в Соледаре. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сейчас продолжаются тяжелые бои как в самом городе, так и на его окрестностях.
- Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, часть Соледара до сих пор находится под контролем украинских военных. В частности, ВСУ закрепились в районе реки Бахмутка и промзоны предприятия "Артемсоль". По словам Свитана, там украинским бойцам гораздо легче держать оборону.
- В Минобороны заявили, что сейчас в Соледаре подступы к украинским позициям усеяны телами врага. Они практически лежат под ногами наших военных.