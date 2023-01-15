Пограничники ярко отработали по позициям вагнеровцев в Соледаре: взрывное видео
Источник:Госпогранслужба Украины
В Соледаре Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. И, несмотря на заявления о взятии города вагнеровцами, Соледар до сих пор остается под контролем украинской армии.
Военнослужащие ГНСУ точно обстреляли позиции оккупантов. Взрывные "приветы" попали в окопы и помещения, где прятались бойцы ЧВК "Вагнера".
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Пограничники ударили из дрона
На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях.
Наши защитники отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона. Кроме того, по позициям вагнеровцев отработала артиллерия одной из бригад ВСУ.
Пограничники обстреляли позиции оккупантов: смотрите видео
В западной части Соледара развевается украинский флаг
Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр опубликовал доказательство, что часть Соледара до сих пор контролируют украинские силы.
Мадяр опубликовал видео с дрона. Глаза Соледара показывают, что в городе до сих пор развевается сине-желтый флаг. Командир уточнил, что видео снято 14 января в 11:18.
Бои за Соледар: последние новости
- Оккупанты перебросили в Соледар и Кременную элитных русских десантников и вагнеровцы из Херсона.
- В Минобороны заявили, что сейчас в Соледаре подступы к позициям усеяны телами врага. Они практически лежат под ногами наших военных.
- Российские оккупанты уже поспешили отчитаться о захвате Соледара. Однако эта информация не соответствует действительности.
- Военные эксперты говорят, что на территории промзоны украинским бойцам гораздо проще защищаться и выдерживать удары российской артиллерии. Ведь раньше они находились в частном секторе Соледара, который враждебная артиллерия сравняла с землей.
- Командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадьяр" сообщил, что в городе идут тяжелые стрелковые и артиллерийские бои. Однако наши бойцы даже оттесняют врага. Кроме того, военный призвал не распространять российскую пропаганду, будто ВСУ отошли от Соледара.