Нецелесообразно оценивать в процентах, какую часть Соледара контролируют ВСУ – Генштаб
Источник:CNN
Адские бои за Соледар в Донецкой области продолжаются. Однако вопрос о контроле города той или иной стороны пока оценивать неуместно.
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов. Он отметил, что в городе идут сейчас упорные бои.
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В городе сложная ситуация
Неуместно оценивать в соотношении, какую часть города мы контролируем, какую часть города пытается контролировать враг. Идут бои, ожесточенные бои,
– сказал Громов.
В последние дни звучали противоречивые высказывания по поводу того, кто контролирует город, поскольку бои за этот район продолжаются.
В издании отмечают, что комментарии Громова могут намекать на сложную ситуацию, в которой столкнулись украинские силы в городе. Вагнеровцы уже заявляют, что якобы контролируют центр города, а российские оккупанты заблокировали южный и северный маршруты Соледара.
В ISW отмечают, что контроль над Соледаром "не обязательно позволит российским силам осуществлять контроль над критически важными украинскими наземными путями связи с Бахмутом".
Что происходит на Бахмутском направлении
- Недалеко от Соледара идут тяжелые бои. В случае успешного украинского контрнаступления россияне понесут значительные потери в военном и информационном смыслах.
- Кстати, об огромных потерях россиян вблизи Соледара уже сообщало украинское руководство. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет русская армия в этом направлении. Но, по его словам, это не тысяча или две – 10, 15 или 20 тысяч ликвидированных оккупантов.
- Перед этим заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что подступы к Соледару усеянные телами захватчиков. Но это не останавливает врага. Он двигается буквально по телам своих же убитых солдат. И, несмотря на бешеное количество бойцов страны-агрессорки, которых бросили на Соледар, наши защитники продолжают демонстрировать мощь и несокрушимость.
- В Maxar показали, какими на вид есть территории Донбасса после обстрелов. Соледарь и Бахмут превратились в руины.