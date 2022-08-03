Украинские защитники подняли флаг Украины на высшей точке Святогорска
Источник:Национальная гвардия Украины
Над высшей точкой частично оккупированного Святогорска развевается Государственный Флаг Украины. Наши воины напомнили оккупантам, что Святогорск – это Украина.
Флаг подняли гвардейцы Батальона имени генерала Кульчицкого. Этим символическим жестом они напомнили захватчикам, что скоро вернутся на свою землю.
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В Нацгвардии заметили, что скоро будут обнародованы эксклюзивные кадры, как устанавливали этот флаг. Также воины пообещали, что оккупанты и коллаборанты непременно последуют за российским кораблем.
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Как мэр Святогорска предал людей, которые его избрали
Мэр Святогорска, которого 2 года назад избрали на должность местные жители, предал Украину и перешел на сторону россиян.
В частности, он выпустил видеообращение, в котором благодарил российских оккупантов, захвативших город. Он согласился на предложение "председателя" так называемой "ДНР" занять должность так называемого председателя временно оккупированного Святогорска и пытался дискредитировать ВСУ, заявив, что это якобы украинские военные подожгли Святогорскую лавру.
Ему уже объявили о подозрении в государственной измене.
ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области
Ранее сообщалось, что украинские воины освободили от российского нашествия уже 53 населенных пункта Херсонской области. Большинство из освобожденных населенных пунктов – на севере области, вблизи границ Днепропетровщины. Названия пока не разглашаются. Сейчас они ежедневно подвергаются обстрелам, а саперы их активно разминируют.
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