"Свобода России" показала уничтожение пункта управления врага

13 марта 2024, 15:03
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Легион "Свобода России"

Легион "Свобода России" продолжает вести борьбу внутри своей страны. Они показали уничтоженный пункт управления врага и рассказали, как продвигается битва.

Легион "Свобода России" показал кадры уничтожения одного из пунктов управления в России.

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В России уничтожен пункт управления врага

Бойцы не уточнили, о каком городе говорится, однако кадры свидетельствуют, что говорится о Теткино в Курской области.

Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для защиты кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение,
– заявили в легионе.

Уничтожение пункта управления врага: смотрите видео

Также они сообщили, что в Теткино сейчас продолжаются бои. По их словам, часть города уже "освобождена".

Противник попытался пройти с тыла: бойцы легиона с ним расправились

Бойцы легиона также рассказали, что утром состоялся с противником. Путинские войска пытались зайти с тыла, но штурмовики легиона отбили атаку и ударили в ответ.

По потерям противника – сможем сказать позже, но визуально – мы их разорвали,
– говорится в сообщении легиона "Свобода России".

Они также показали видео перестрелки.

Российские войска пытались зайти с тыла к бойцам легиона: смотрите видео

Добровольцы призвали жителей Белгорода и Курска эвакуироваться

  • К слову, легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон опубликовали совместное заявление, в котором обратились к жителям Белгорода.
  • Они заявили, что будут обстреливать военные позиции, которые размещены в городах Белгород и Курск, поэтому призвали гражданское население покинуть эти города, а местные власти – начать эвакуацию.
  • В ГУР МО Украины отметили, что это весомое заявление.
Автор: Анастасія Кушпіт