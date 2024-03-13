"Свобода России" показала уничтожение пункта управления врага

Легион "Свобода России" продолжает вести борьбу внутри своей страны. Они показали уничтоженный пункт управления врага и рассказали, как продвигается битва.

Легион "Свобода России" показал кадры уничтожения одного из пунктов управления в России.

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В России уничтожен пункт управления врага

Бойцы не уточнили, о каком городе говорится, однако кадры свидетельствуют, что говорится о Теткино в Курской области.

Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для защиты кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение,

– заявили в легионе.

Уничтожение пункта управления врага: смотрите видео

Также они сообщили, что в Теткино сейчас продолжаются бои. По их словам, часть города уже "освобождена".

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Бойцы легиона также рассказали, что утром состоялся с противником. Путинские войска пытались зайти с тыла, но штурмовики легиона отбили атаку и ударили в ответ.

По потерям противника – сможем сказать позже, но визуально – мы их разорвали,

– говорится в сообщении легиона "Свобода России".

Они также показали видео перестрелки.

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