Наши пехотинцы делают невозможное: боец 100 ОМБр опроверг наглые мифы россиян о Торецке

За прошедшие сутки на фронте произошло 178 боевых столкновений. На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы.

Начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский в эфире 24 Канала отметил, что бои за Торецк продолжаются уже 9-й месяц. По его словам, это одна из крупнейших и прецендентных битв российско-украинской войны.

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Какие потери понес враг в боях за Торецк?

Почти девять месяцев российские войска пытаются захватить этот город в Донецкой области, стирая его КАБами с лица земли. Хоминский отметил, что кремлевская пропаганда уже не один раз радостно рапортовала, что над Торецком слабо свисает тряпка под названием российский триколор, но через несколько дней россияне должны были поджимать хвост и признавать, что это неправда.

Битва за город продолжается. Торецк стал настоящей костью в горле российского империализма,

– подчеркнул Хоминский.

За девятимесячный период боев российская армия потеряла в Торецке только убитыми более 15 тысяч человек, а общие потери вместе с ранеными и теми, кто сдался в плен или пропал без вести, составляет более 50 тысяч. Противник до сих пор не смог захватить этот город.

Бойцы ВСУ демонстрируют выносливость и героизм

Хоминский отметил, что сдерживать противника удается не по мановению волшебной палочки, это результат настоящего героизма украинских бойцов: артиллеристов, разведчиков, танкистов, логистов, операторов дронов.

"В первую очередь пехотинцев, которые сейчас делают невозможное возможным. Недавно разошлась история об одном из бойцов нашей бригады, 3-го механизированного батальона, который провел на позициях в Торецке 77 дней, таких бойцов у нас не десятки, а сотни", – рассказал Хоминский.

Он пояснил, что 77 дней – не является рекордом. По его словам, есть военнослужащие, которые находились на позициях в Торецке более 100 дней в режиме нон-стоп, в условиях уличных боев, постоянных боевых столкновений.

Напомним, в конце марта сообщалось, что противник пытался пройти к украинским позициям в Торецке через подземные тоннели. Представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов отметил, что враг на Торецком направлении привлекает все возможные способы, чтобы захватить город.