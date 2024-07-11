В Силах обороны сообщили, что в окрестностях Торецка продолжаются бои, врага в городе нет

Российские войска ведут боевые действия в окрестностях города Торецк в Донецкой области. В то же время вражеской армии в самом городе нет.

Оккупанты продолжают штурмы и пытаются продвинуться в Бахмутском районе. О ситуации в Донецкой области рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит в Торецке

По словам Волошина, россияне стремятся зайти в город и взять его под свой контроль, однако Силы обороны делают все возможное и дают адекватный ответ врагу.

Сейчас ситуация на этом направлении достаточно существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия в окрестностях города. Врага в городе нет. Однако, враг слишком активно применяет по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы, а также неуправляемые авиаракеты,

– заявил Волошин.

В Силах обороны добавили, что только за минувшие сутки на Торецком направлении враг совершил более 200 обстрелов из различных видов вооружения. Россияне также совершили еще 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.