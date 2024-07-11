Окупанти продовжують штурми й намагаються просунутися в Бахмутському районі. Про ситуацію на Донеччині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Читайте також Певні проблеми у Сил оборони: на якому напрямку зараз найактивніші росіяни Що відбувається в Торецьку За словами Волошина, росіяни прагнуть зайти в місто та взяти його під свій контроль, однак Сили оборони роблять все можливе й дають адекватну відповідь ворогу. Наразі ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає. Однак, ворог надто активно застосовує по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи, а також некеровані авіаракети, –заявив Волошин. В Силах оборони додали, що лише за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. Росіяни також здійснили ще 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка. Зверніть увагу! Раніше військові 32 окремої механізованої бригади показали кадри з Торецька, на яких можна побачити наслідки війни, яку почав агресор.В кадр потрапили навіть вибухи від влучання російських КАБів.