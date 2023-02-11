Бросали тяжелую технику с боекомплектом и убегали: как ВСУ разгромили оккупантов возле Угледара

Российские захватчики потерпели серьезное поражение под Угледаром в Донецкой области. Оккупанты даже бросали свою исправную технику, убегая от украинских бойцов.

Так, оккупационное войско ехало колоннами военной техники на Угледар, чтобы сосредоточиться и начать штурмовые действия. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Россияне ехали колоннами на Угледар

Майор запаса ВСУ сообщил, что даже когда украинские артиллеристы разбивали первую колонну техники, вторая не останавливалась и ее постигла та же участь.

Оккупанты выбрали очень странную стратегию учитывая то, что они понимали, что наша аэроразведка уже обнаружила и передала их артиллерийские координаты. Гетьман объяснил, что по ним выставляются стволы артиллерии и она четко попадает в цель.

Оккупанты бросали исправные танки, чтобы спастись

Поэтому под Угледаром Вооруженные Силы уничтожили большое количество личного состава российских захватчиков и военной техники. Более того, много танков и бронетранспортеров россияне просто покинули, когда увидели, как наши бойцы могут их уничтожать.

Россияне бросали свои бронемашины, танки и убегали, несмотря на то, что в этой тяжелой технике еще оставалось топливо. То есть, они еще могли двигаться. Что интересно, там оставался и боекомплект, то есть они могли вести боевые действия,

– рассказал майор запаса ВСУ.

По его словам, сложно представить как военный может покинуть исправную технику. Так, ВСУ в случае если машина не способна больше вести бой, но может ехать – доставляют ее на ремонт. В то же время, если техника не может ехать – пытаются с помощью других машин оттянуть ее.

Гетьман рассказал, как ВСУ разгромили оккупантов возле Угледара: смотрите видео

В то же время, соответствующее поведение захватчиков свидетельствует о низком моральном уровне в рядах армии страны-агрессора. Сначала оккупанты приезжают на передовую "на понтах", а когда получают по зубам от настоящих украинских воинов, то бросают технику, оружие и убегают.

Поражение россиян под Угледаром: коротко